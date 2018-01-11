Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

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Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

Правда из уст уфологов.

На Земле существуют

От Редактора

На Земле существуют "черные дыры": Обнаружен вид птиц с невероятными крыльями

Обнаружены птицы  полностью поглощающие свет.

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| | NASA зафиксировало пространственно-временное измерение: Черная дыра взорвала звезду

NASA зафиксировало пространственно-временное измерение: Черная дыра взорвала звезду

Сегодня, 00:24
Специалисты NASA смоделировали поглощение звезды черной дырой.

NASA зафиксировало пространственно-временное измерение: Черная дыра взорвала звезду

 

Примечательно, что прежде всего черная дыра пытается разорвать светило, а уже на дальнейшем этапе поглотить весь материал, из которого оно состоит. Но в процессе возникает довольно внушительный поток крупиц, оставшихся от светила, и они вырываются назад из недр черной дыры. Вследствие чего, эти частицы заполняют все пространство рядом с дырой, которая не отпускает их от себя, притягивая своей мощью.

Все это приводит к образованию некоего «нимба», а, проще говоря, свечения вокруг черной дыры, исчезающего даже от ветра. Ближайшая к нашей планете черная дыра в нашей галактике находится на расстоянии 290 млн лет от Земли.

NASA зафиксировало пространственно-временное измерение: Черная дыра взорвала звезду

 

Известный астрофизик Стивен Хокинг уверен, что в будущем люди научатся искусственно создавать черные дыры и применять их. Более того - эти загадочные космические объекты могут служить для наших потомков, сумевших «приручить» их, долговременным энергетическим источником. Как сообщил канал BBC, астрофизик утверждает, что создание черных дыр человеком будет происходить в так называемых «лишних» пространственно-временных измерениях.

Невероятно, но черная дыра гигантских размеров (например, с Солнце) будет излучать вышеописанные частицы с настолько небольшой скоростью, что их практически нельзя будет зафиксировать. При этом дыра меньших габаритов (размером с обычную гору) будет вырабатывать гораздо более мощное гамма- и рентгеновское излучение. Измерить его можно примерно в 10 млн мегаватт, что достаточно для обеспечения энергией всех электроприборов нашей планеты.

NASA зафиксировало пространственно-временное измерение: Черная дыра взорвала звезду

 

Наличие такой черной дыры было бы вовсе не радостным событием для населения Земли, потому что малейшая неосторожность могла бы повлечь глобальнейшую катастрофу. А это означает, что чем дальше черные дыры расположены от нашей планеты, тем жизнь на ней спокойнее.

К тому же, Стивен Хокинг отметил, что создать объект подобного плана люди могут даже в настоящее время, воспользовавшись Большим андронным коллайдером. Хотя пока что прецедентов, к счастью, не было. Напомним, что астрофизик также утверждал, что примерно в ближайшие тысячу лет человечество столкнется с огромной техногенной катастрофой. А самыми крупными угрозами для людей он назвал ядерную войну, искусственно создаваемые вирусы и пресловутое глобальное потепление.
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