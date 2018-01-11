NASA зафиксировало пространственно-временное измерение: Черная дыра взорвала звезду

Специалисты NASA смоделировали поглощение звезды черной дырой.

Примечательно, что прежде всего черная дыра пытается разорвать светило, а уже на дальнейшем этапе поглотить весь материал, из которого оно состоит. Но в процессе возникает довольно внушительный поток крупиц, оставшихся от светила, и они вырываются назад из недр черной дыры. Вследствие чего, эти частицы заполняют все пространство рядом с дырой, которая не отпускает их от себя, притягивая своей мощью.Все это приводит к образованию некоего «нимба», а, проще говоря, свечения вокруг черной дыры, исчезающего даже от ветра. Ближайшая к нашей планете черная дыра в нашей галактике находится на расстоянии 290 млн лет от Земли.





Наличие такой черной дыры было бы вовсе не радостным событием для населения Земли, потому что малейшая неосторожность могла бы повлечь глобальнейшую катастрофу. А это означает, что чем дальше черные дыры расположены от нашей планеты, тем жизнь на ней спокойнее. Наличие такой черной дыры было бы вовсе не радостным событием для населения Земли, потому что малейшая неосторожность могла бы повлечь глобальнейшую катастрофу. А это означает, что чем дальше черные дыры расположены от нашей планеты, тем жизнь на ней спокойнее.

Известный астрофизик Стивен Хокинг уверен, что в будущем люди научатся искусственно создавать черные дыры и применять их. Более того - эти загадочные космические объекты могут служить для наших потомков, сумевших «приручить» их, долговременным энергетическим источником. Как сообщил канал BBC, астрофизик утверждает, что создание черных дыр человеком будет происходить в так называемых «лишних» пространственно-временных измерениях.Невероятно, но черная дыра гигантских размеров (например, с Солнце) будет излучать вышеописанные частицы с настолько небольшой скоростью, что их практически нельзя будет зафиксировать. При этом дыра меньших габаритов (размером с обычную гору) будет вырабатывать гораздо более мощное гамма- и рентгеновское излучение. Измерить его можно примерно в 10 млн мегаватт, что достаточно для обеспечения энергией всех электроприборов нашей планеты.К тому же, Стивен Хокинг отметил, что создать объект подобного плана люди могут даже в настоящее время, воспользовавшись Большим андронным коллайдером. Хотя пока что прецедентов, к счастью, не было. Напомним, что астрофизик также утверждал, что примерно в ближайшие тысячу лет человечество столкнется с огромной техногенной катастрофой. А самыми крупными угрозами для людей он назвал ядерную войну, искусственно создаваемые вирусы и пресловутое глобальное потепление.