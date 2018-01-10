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| | Криптовалюту научились добывать из воздуха

Криптовалюту научились добывать из воздуха

Вчера, 22:58
Созданный британцем Максом Довейем аппарат способен майнить цифровую валюту из воздуха. Данный проект начался в прошлом году, и на сегодняшний день привлек меньше одного доллара.

Криптовалюту научились добывать из воздуха

 

Разработанный Максом Довейем аппарат может добывать цифровую валюту Monero. Механизм его действия заключается в измерении вдыхаемого и выдыхаемого количества воздуха, в частности одного его составляющего компонента – углекислого газа.

Аппарат хэширует данные про углекислый газ и передает их на компьютер. В зависимости от того насколько интенсивно дышит пользователь аппарата, ускоряется или уменьшается сумма вычислительных операций на компьютере. Известно, что за один вдох компьютер производит одну тысячу вычислительных операций.

Изобретение Довея не поможет добыть большое количество критовалюты Monero, ведь за секунду производиться свыше 500 млн подобных операций. Но изобретатель заявляет, что созданный им аппарат и не предназначен для обогащения, он демонстрирует, что у майнинга, требующего больших затрат энергии, есть разные пути развития.
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