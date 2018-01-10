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| | Китайские химики сделали многоразовую бумагу для струйных принтеров

Китайские химики сделали многоразовую бумагу для струйных принтеров

Вчера, 22:13
Учеными из Китая разработан тип бумаги для струйных принтеров, с которого можно стирать старые изображения и надписи, после чего печатать заново. Для стирания можно использовать растворы с фторид-ионами.

Китайские химики сделали многоразовую бумагу для струйных принтеров

 

Разработанная китайскими химиками бумага дает возможность наносить и стирать с себя изображения и текст с помощью струйного принтера. Такая бумага может быть использована до 9 раз без потери своих свойств. Данный многоразовый способ использования бумаги поможет значительно сэкономить на покупке бумаги для печати.

Ранее уже были предложены аналогичные варианты покрытия для бумаги, предоставляющие возможности стирания и перезаписи напечатанного. Однако прежние аналоги уступали изобретению химиков из Китая – были ограничены в цветовой гамме или требовали применения сложных красителей. На разработанной учеными бумаге можно печатать, используя обычные чернила на водной основе.

Создатели сообщают, что данный тип бумаги прост в производстве, а для стирания потребуются только водные растворы с фторид-ионами.
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