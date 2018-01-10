Томские ученые в 2020 году могут создать левитационный 3D-принтер

Сотрудники Томского государственного университета создали специальную установку для левитации микрочастиц в акустическом поле. К 2020 году российские ученые намерены создать новый способ ультразвуковой 3D печати.

Домбровский Сергей

На реализацию этого проекта выделено 15 млн рублей. Принтер с помощью излучения удержит частицы в подвешенном состоянии, а затем начнет осаждать их в необходимые места, создавая оригинальные фигуры. Акустическая левитация возникает при функционировании направленных друг другу навстречу устройств, изменяющих амплитуду колебания звуковой волны. В результате объект отрывается от поверхности в зоне с пониженным давлением.Данный принцип ляжет в основу будущего 3D принтера. Частички порошка станут перемещаться в строго заданные зоны. Акустическая левитация позволит использовать в работе агрессивные растворы. Созданная учеными установка показала хорошие результаты на тестировании. Специалистам удалось перемещать кусочки пенопласта по необходимой траектории. Для реализации проекта разработчики создали специальную компьютерную программу, регулирующую мощность отдельных излучателей в автоматическом режиме.