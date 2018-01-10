Утром 11 января полёт МКС можно будет увидеть в небе над Москвой

11 января жители Московской области получат возможность наблюдать МКС в собственном небесном пространстве. «Роскосмос» говорит, что для наблюдателей с Земли станция будет напоминать «быструю звезду», цвет которой сменится с белого на красно-оранжевый.

Пресс-ведомство «Роскосмоса» сообщает, что над территорией Московской области утром 11 января может быть видна пролетающая МКС. Увидеть Международную космическую станцию можно при помощи широкоугольного бинокля.Главным условием появления МКС приблизительно в шесть часов утра в небе над Московской областью является хорошая видимость. «Роскосмос» уведомляет, что визуально станция будет напоминать белую звезду, пребывающую в движении на большой скорости. Цвет МКС будет сменяться с белого до оранжево-красного спектра. Цветовой переход обусловлен заходом станции в теневую сторону Земли, что для космонавтов МКС будет означать заход Солнца.МКС будет продвигаться в небе к юго-западной части Москвы, а далее перейдет на Рязанскую область.