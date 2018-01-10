Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

Мнения

Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

Правда из уст уфологов.

На Земле существуют

От Редактора

На Земле существуют "черные дыры": Обнаружен вид птиц с невероятными крыльями

Обнаружены птицы  полностью поглощающие свет.

Сюжеты :

20-летняя порноактриса Оливия Нова найдена мертвой в Лас-Вегасе Диана Шурыгина ждёт в подарок автомобиль, а пока дарит свои части тела В Зимбабве ринулись туристы за местной сильнейшей виагрой Настасья Самбурская не удовлетворила фанатов своей попой и грязными ногами Евгений Плющенко представляет новое грандиозное ледовое шоу Учёные: Детокс диеты не работают, в отличие от этих правил Информатик из Бауманки продавал наркотики за биткоины Илья Яшин: Никита Михалков – кадровый голод российского телевидения Huawei начала тестировать Android Oreo Плющенко завершает «Щелкунчик» с впечатляющими итогами Учёный объяснил интуицию наличием «мозгового вайфая» Филипп Киркоров «по-королевски» хулиганит за рулём в Майями
| | Утром 11 января полёт МКС можно будет увидеть в небе над Москвой

Утром 11 января полёт МКС можно будет увидеть в небе над Москвой

Вчера, 20:45
11 января жители Московской области получат возможность наблюдать МКС в собственном небесном пространстве. «Роскосмос» говорит, что для наблюдателей с Земли станция будет напоминать «быструю звезду», цвет которой сменится с белого на красно-оранжевый.

Утром 11 января полёт МКС можно будет увидеть в небе над Москвой

 

Пресс-ведомство «Роскосмоса» сообщает, что над территорией Московской области утром 11 января может быть видна пролетающая МКС. Увидеть Международную космическую станцию можно при помощи широкоугольного бинокля.

Главным условием появления МКС приблизительно в шесть часов утра в небе над Московской областью является хорошая видимость. «Роскосмос» уведомляет, что визуально станция будет напоминать белую звезду, пребывающую в движении на большой скорости. Цвет МКС будет сменяться с белого до оранжево-красного спектра. Цветовой переход обусловлен заходом станции в теневую сторону Земли, что для космонавтов МКС будет означать заход Солнца.

МКС будет продвигаться в небе к юго-западной части Москвы, а далее перейдет на Рязанскую область.
Новости по теме
Жители Омска по ночам могут видеть в небе МКС
Жители Омска по ночам могут видеть в небе МКС

Жители Омска по ночам могут видеть в небе МКС. Эту исключительную возможность они получат с 3 по 13 февраля.

Жители Тверcкой области смогут наблюдать полет МКС‍ с 2 февраля
Жители Тверcкой области смогут наблюдать полет МКС‍ с 2 февраля

Начиная со 2 февраля, жители Тверской области смогут наблюдать МКС в небе невооруженным глазом. Об этом сообщают представители Роскосмос.

Жители РФ увидят, как Луна закроет гигантскую звезду Альдебаран
Жители РФ увидят, как Луна закроет гигантскую звезду Альдебаран

Примерно в 22:14 по столичному времени, если будет ясная погода, жители РФ смогут увидеть, как гигантскую яркую звезду Альдебаран закроет Луна. Данное явление

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости