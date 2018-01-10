Кубанские студенты изобрели бетон, пропускающий свет

Студенты Кубанского технологического университета придумали светопропускающий бетон. Теперь молодые ученые заняты оформлением пакета документов для получения патента.

Дарья Светозарова

Изобретатели уверены, что их детище будет востребовано и после оформления патента намерены поставить производство бетона на конвейер. Создатели уверяют, что их изобретение послужит прекрасным материалом для плитки, которой впоследствии можно выложить улицы Краснодара. Студенты уверяют, что из светопропускающего бетона получится отличное тротуарное покрытие и пешеходные переход. Вечером они будут светиться.Изобретатели считают, что в декоративных целях их творение также можно использовать – делать из него фальшполы или барные стойки. Идея сама по себе уже неоднократно озвучивалась, но в РФ этот материал не имеет массового производства, тогда как заграничный продукт слишком дорогой. Изобретение молодых краснодарцев будет стоить значительно дешевле. У него есть также ряд неоспоримых преимуществ – простота в использовании, прочность, морозостойкость, способность растекаться, заполняя микроскопические трещины. Более того, такое покрытие не требует ручного выравнивания. Состав материала пока держат в строжайшей тайне.