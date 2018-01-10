Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

Мнения

Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

Правда из уст уфологов.

На Земле существуют

От Редактора

На Земле существуют "черные дыры": Обнаружен вид птиц с невероятными крыльями

Обнаружены птицы  полностью поглощающие свет.

Сюжеты :

20-летняя порноактриса Оливия Нова найдена мертвой в Лас-Вегасе Диана Шурыгина ждёт в подарок автомобиль, а пока дарит свои части тела В Зимбабве ринулись туристы за местной сильнейшей виагрой Настасья Самбурская не удовлетворила фанатов своей попой и грязными ногами Евгений Плющенко представляет новое грандиозное ледовое шоу Учёные: Детокс диеты не работают, в отличие от этих правил Информатик из Бауманки продавал наркотики за биткоины Илья Яшин: Никита Михалков – кадровый голод российского телевидения Huawei начала тестировать Android Oreo Плющенко завершает «Щелкунчик» с впечатляющими итогами Учёный объяснил интуицию наличием «мозгового вайфая» Филипп Киркоров «по-королевски» хулиганит за рулём в Майями
| | Кубанские студенты изобрели бетон, пропускающий свет

Кубанские студенты изобрели бетон, пропускающий свет

Вчера, 19:35
Студенты Кубанского технологического университета придумали светопропускающий бетон. Теперь молодые ученые заняты оформлением пакета документов для получения патента.

Кубанские студенты изобрели бетон, пропускающий свет

 

Изобретатели уверены, что их детище будет востребовано и после оформления патента намерены поставить производство бетона на конвейер. Создатели уверяют, что их изобретение послужит прекрасным материалом для плитки, которой впоследствии можно выложить улицы Краснодара. Студенты уверяют, что из светопропускающего бетона получится отличное тротуарное покрытие и пешеходные переход. Вечером они будут светиться.

Изобретатели считают, что в декоративных целях их творение также можно использовать – делать из него фальшполы или барные стойки. Идея сама по себе уже неоднократно озвучивалась, но в РФ этот материал не имеет массового производства, тогда как заграничный продукт слишком дорогой. Изобретение молодых краснодарцев будет стоить значительно дешевле. У него есть также ряд неоспоримых преимуществ – простота в использовании, прочность, морозостойкость, способность растекаться, заполняя микроскопические трещины. Более того, такое покрытие не требует ручного выравнивания. Состав материала пока держат в строжайшей тайне.
Дарья Светозарова
Новости по теме
Ученые создали бетон с отходами жизнедеятельности человека
Ученые создали бетон с отходами жизнедеятельности человека

Ученые из Технологического университета Мара создали бетон с использованием отходов жизнедеятельности человека. Данный материал в будущем будут применять для

Ученые разработали проводящий электричество бетон
Ученые разработали проводящий электричество бетон

 Сотрудники американского Университета Небраски разработали новый тип бетона, который способен проводить электричество. По словам специалистов, это даст

Ученые из США объявили о создании марсианского бетона
Ученые из США объявили о создании марсианского бетона

Американские ученые из университета Иллинойса создали марсианский бетон. Отмечается, что он был сделан из вещества, найденного на Марсе и станет очень полезным

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости