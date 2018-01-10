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| | Учёные разгадали тайну воздействия анестезии на мозг

Учёные разгадали тайну воздействия анестезии на мозг

Вчера, 18:28
Не взирая на то, что анестезия используется уже почти сотню лет в медицинской практике, однако всё это время для учёных и врачей было загадкой, как же именно анестезия действует на мозг человека.

Учёные разгадали тайну воздействия анестезии на мозг

 

Однако американские исследователи приблизились к разгадке этого вопроса. Деятели науки считают, что разгадка кроется в работе сознания человека, а не самого мозга, как органа тела. Анестезия прерывает нейронно-соматическую связь клеток и погружает человека в подсознательные глубины. Его сознание просто изменяет частоту работы, тем самым выводя человека в прострацию. Это объясняет то, по какой причине пациенты часто говорят, будто бы слышали голоса или как-то по-другому воспринимают мир после. Однако у такого воздействия бывают и побочные эффекты. Сознание в работе на высоких частотах, в которые вводит его анестезия, может деформировать или стирать воспоминания человека, либо заменять их абсолютно ложной информацией.

К таким выводам учёные пришли благодаря исследованиям электро-магнитной активности и энцифалограммы мозговой деятельности человека, который находится под наркозом.
Валерия Голицына
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