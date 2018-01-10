Ученые обнаружили совершенно новый вид планетных систем

Астрофизики Университета Монреаля нашли новый вид планетных систем. Отмечается, что он принципиально отличается от уже известных.

Дарья Светозарова

Ученые объяснили, что в отличие от уже открытых систем, в этой экзопланеты примерно одного размера и вращаются вокруг общей звезды. Промежутки между планетными орбитами также регулярные. Данную систему удалось обнаружить с помощью телескопа Kepler NASA. Специалисты считают, что имеют дело с рядом планет, которые объединились в систему совершенно отличным от Солнечной системы способом.В доказательство своей теории ученые под руководством Лорена Вайса исследовали более 900 планет, которые принадлежат к 355 системам. Эти небесные тела в большинстве своем расположены на расстоянии в одну-четыре тысячи световых лет от Земли. В результате своих наблюдений астрономы пришли к выводу, что планеты там расположены по принципу гороха в стручке – они равны по размеру и находятся друг от друга на одинаковом расстоянии, вращаясь вокруг единого центра.Согласно классической теории, планеты начинают формироваться вокруг новой звезды. Зачастую область формирования компактная и расстояния между объектами примерно одинаковые. Отмечается, что в случае с Солнечной системой Юпитер и Сатурн нарушили правила на ранней стадии формирования. Однако эксперты до сих пор не смогли объяснить, почему внутри системы планеты почти идентичны. Эти исследования могут пролить свет, возле каких звезд формируются планеты пригодные для жизни.