Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

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Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

Правда из уст уфологов.

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| | На Луне существует инопланетная база: В сети впервые появились отчетливые кадры-доказательства

На Луне существует инопланетная база: В сети впервые появились отчетливые кадры-доказательства

Вчера, 17:53
Уфологи обнаружили на Луне здание, построенное инопланетянами.

 

На Луне существует инопланетная база: В сети впервые появились отчетливые кадры-доказательства

 

Ранее считалось, что на Луне расположены лишь кратеры и камни, но новое видео со спутника Земли поразило интернет пользователей, так как на кадрах отчетливо видно здание Г-образной формы. Первыми о неизвестной конструкции на Луне заговорили уфологи. По их мнению, здание является жилищем либо базой пришельцев. Специалисты по изучению НЛО выложили короткий видеоролик на YouTube, чтобы развеять сомнения тех, кто до сих пор не уверен в существовании иных цивилизаций.

На Луне существует инопланетная база: В сети впервые появились отчетливые кадры-доказательства

Пользователи в комментариях поделились впечатлениями они не скрывают своего удивления. Камера отчетливо зафиксировала среди кратеров здание. Данное сооружение точно не природное, имеет четкие углы и выполнено в форме буквы «Г». Такая конструкция может быть укрытием или базой инопланетян, хотя оно значительно отличается от предоставляемых ранее уфологами возможных колоний пришельцев.

Уфологи заявляют, что данное видео подтверждает существование инопланетян, а также то, что американское космическое агентство NASA скрывает шокирующую правду о Луне, так как являются сторонниками теории заговора. Также уфологи придерживаются версии, что обнаруженные постройки могли быть сооружены астронавтами NASA. В этом здании могут проводить исследования, результаты которых тщательно скрывают от общественности.

На Луне существует инопланетная база: В сети впервые появились отчетливые кадры-доказательства

Ученые часто публикуют «доказательства» того, что на Луне расположены базы инопланетян. На снимках специалисты по изучению НЛО четко видят разрушенные города, постройки, разбитые корабли и останки пришельцев. По мнению уфологов, NASA владеет всей этой информацией, но тщательно ее оберегает по неизвестным причинам. По одной из версий, когда в 1970-х годах американские астронавты впервые вступили на Луну, там уже их встречали инопланетяне, которые четко дали понять, что людям тут не место.

Уфологи постоянно обвиняют сотрудников NASA в замалчивании важно для человечества информации. Предполагается, что реакция на достоверные доказательства существования инопланетян может быть не предсказуемой, и чтобы избежать паники, астронавты избегают данную тему или публикуют ее в выгодном для себя ракурсе. По мнению уфологов, в космическом агентстве сознательно выставляют для общего обозрения снимки плохого качества, когда на них зафиксированы НЛО.
Ольга Майская
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