Физики в очередной раз нарушили второй закон термодинамики

При взаимодействии спинов двух атомов различных температур тепло начнет переходить от более холодного к горячему. В результате в подобной системе энтропия станет со временем уменьшаться. По словам ученых, такие явления возможны исключительно в квантовом мире, где второй закон термодинамики нарушается и это не вызывает паники у специалистов.
В результате эксперимента, осуществленного физиками, выяснилось, что нарушение возникает только в том случае, когда люди искусственно «запутывают» атомы. Тогда энтропия замкнутой системы снижается, а второе начало термодинамики не соблюдается.