Физики в очередной раз нарушили второй закон термодинамики

Второй закон термодинамики говорит о том, что энтропия замкнутых систем может только возрастать, но физики доказали возможность ее уменьшения. Правда это касается только квантовых систем, к которым такие догматы не имеют никакого отношения.

Домбровский Сергей

При взаимодействии спинов двух атомов различных температур тепло начнет переходить от более холодного к горячему. В результате в подобной системе энтропия станет со временем уменьшаться. По словам ученых, такие явления возможны исключительно в квантовом мире, где второй закон термодинамики нарушается и это не вызывает паники у специалистов.В результате эксперимента, осуществленного физиками, выяснилось, что нарушение возникает только в том случае, когда люди искусственно «запутывают» атомы. Тогда энтропия замкнутой системы снижается, а второе начало термодинамики не соблюдается.