Уфолог: Инопланетяне спасут Землю от глобального потепления

Уфолог из Лос-Анджелеса Генри Стюарт считает, что инопланетяне могут помочь спасти Землю от глобального потепления. Учёные на данный момент никак не прокомментировали такие заявления.

Вещий Олег

Стюарт занимается изучением внеземной жизни уже на протяжении 25 лет. Его снимки паранормальных явлений публиковались во многих ведущих журналах о жизнедеятельности пришельцев. Уфолог уверен, что пришельцы могут спасти Землю от глобальных катастроф. К таковым он относит и изменение климата. Потепление происходит на планете уже сотни лет, причём это сказывается на количестве циклонов в разных частях планеты.Это в результате приводит к формированию аномальных погодных условий: торнадо, смерч, цунами, снегопады в жарких регионах и тёплые зимы в северных странах. Специалисты также полагают, что пришельцы прилетают на Землю с целью изучения жизни на планете, а также обнаружения катаклизмов. С помощью внеземных технологий, по данным VladTime, цитирующего слова Стюарта, можно будет раз и навсегда стабилизировать температуру по всей Земле, избавившись от угрозы гибели человечества из-за глобального потепления.