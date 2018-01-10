Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

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Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

Правда из уст уфологов.

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| | Уфолог: Инопланетяне спасут Землю от глобального потепления

Уфолог: Инопланетяне спасут Землю от глобального потепления

Вчера, 17:21
Уфолог из Лос-Анджелеса Генри Стюарт считает, что инопланетяне могут помочь спасти Землю от глобального потепления. Учёные на данный момент никак не прокомментировали такие заявления.

Уфолог: Инопланетяне спасут Землю от глобального потепления

 

Стюарт занимается изучением внеземной жизни уже на протяжении 25 лет. Его снимки паранормальных явлений публиковались во многих ведущих журналах о жизнедеятельности пришельцев. Уфолог уверен, что пришельцы могут спасти Землю от глобальных катастроф. К таковым он относит и изменение климата. Потепление происходит на планете уже сотни лет, причём это сказывается на количестве циклонов в разных частях планеты.

Это в результате приводит к формированию аномальных погодных условий: торнадо, смерч, цунами, снегопады в жарких регионах и тёплые зимы в северных странах. Специалисты также полагают, что пришельцы прилетают на Землю с целью изучения жизни на планете, а также обнаружения катаклизмов. С помощью внеземных технологий, по данным VladTime, цитирующего слова Стюарта, можно будет раз и навсегда стабилизировать температуру по всей Земле, избавившись от угрозы гибели человечества из-за глобального потепления.
Вещий Олег
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