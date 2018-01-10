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| | Ученые дали 5 полезных советов для улучшения памяти

Ученые дали 5 полезных советов для улучшения памяти

Вчера, 17:15

Известный британский невролог Джоэль Салинас совместно с экспертом в области ментальных расстройств Роном Уайтом решили рассказать о пяти крайне простых вещах, которые можно делать ежедневно, дабы улучшить собственную память.

 

Ученые дали 5 полезных советов для улучшения памяти

 

 

Начать повторять вещи вслух

 

По словам Салинаса, работа памяти разделяется на три основных этапа. Начинается все с кодирования, после идет запись, а уже в окончании восстановление. Повторяющаяся информация дает мозгу возможность кодировки информации, которую слышит человек. Впоследствии это значительно облегчит хранение и уплотнение полученной информации.

 

Социальность

 

Салинас также отмечает, что важной формой психической стимуляции является взаимодействие с другими людьми. Те, кто остается социально активным имеет более здоровый мозг, несмотря на свой возраст. Часто они выполняют определенные задачи значительно лучше других.

 

Думать в картинках

 

Ученые дали 5 полезных советов для улучшения памяти

 

 

Ученые, как и Салинас, так и Уайт подчеркивает важность того, чтобы в голове создавались ассоциации, дабы заполнять фрагменты информации. Отмечается, что прикрепление моментального образа или же другой смысловой нагрузки может дать «крючок», с помощью которого можно вспомнить эту информацию.

 

Чертоги памяти

 

Широко известная техника, которую также называют «дворец» или «чертоги памяти» - это то, что Уайт использовал для того, чтобы установить рекорд для запоминания полной колоды карт за короткий промежуток времени.

 

Никакой многозадачности

 

Ученые дали 5 полезных советов для улучшения памяти

 

 

Салинас добавил, что мозг работает лучше всего в моменты, когда внимание полностью сосредоточено на той информации, которую человек пытается запомнить. То есть, суть техники в том, что если человек хочет помнить весь список продуктов, то у него это удастся, если не думать о массе сторонних вещей.


Николай Офицеров
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