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| | Стивен Хокинг считает, что вскоре Земля превратится в настоящий Ад

Стивен Хокинг считает, что вскоре Земля превратится в настоящий Ад

Вчера, 16:56
Всемирно известный учёный Стивен Хокинг предупредил о том, что последствия изменения климата впоследствии превратят Землю в аналог Венеры, на которой температура поверхности достигает более 400 градусов Цельсия.

Стивен Хокинг считает, что вскоре Земля превратится в настоящий Ад

 

Хокинг настоял на том, что в данный момент просто глупо отрицать влияние глобального потепления на изменение климата Голубой планеты. По словам Стивена, если не предпринять должных усилий по ослаблению парникового эффекта, образующегося из-за глобального потепления, то вскоре Земля будет разогреваться всё сильнее и сильнее. Напомним, ранее Дональд Трамп одобрил выход Соединенных Штатов Америки из Парижского соглашения. Комментируя данное намерение американского президента, Хокинг заявил, что решение Трампа будет иметь глобальные последствия, которые затронут всю планету.

Стивен Хокинг считает, что вскоре Земля превратится в настоящий Ад

 

В интервью Стивен Хокинг отметил, что если не предпринять должных мер по препятствию глобальному потеплению, то вскоре Голубую планету смогут обливать дожди из серной кислоты, а температура на поверхности Земли вырастет в несколько десятков раз.
Александр Вест
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