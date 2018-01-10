Стивен Хокинг считает, что вскоре Земля превратится в настоящий Ад

Хокинг настоял на том, что в данный момент просто глупо отрицать влияние глобального потепления на изменение климата Голубой планеты. По словам Стивена, если не предпринять должных усилий по ослаблению парникового эффекта, образующегося из-за глобального потепления, то вскоре Земля будет разогреваться всё сильнее и сильнее. Напомним, ранее Дональд Трамп одобрил выход Соединенных Штатов Америки из Парижского соглашения. Комментируя данное намерение американского президента, Хокинг заявил, что решение Трампа будет иметь глобальные последствия, которые затронут всю планету.
В интервью Стивен Хокинг отметил, что если не предпринять должных мер по препятствию глобальному потеплению, то вскоре Голубую планету смогут обливать дожди из серной кислоты, а температура на поверхности Земли вырастет в несколько десятков раз.