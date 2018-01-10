NASA показало массивную чёрную дыру, разрывающую звезду

Представители американского космического агентства NASA представили симуляцию процесса поглощения небесного светила массивной черной дырой. Видеоролик с анимацией происходящего был загружен в Сеть.

Учёные выяснили, что при поглощении звезды чёрной дырой, вокруг последней образуется подобие светящегося облака, которое движется словно под дуновениями ветра. Но втягивающая сила черной дыры на столько велика, что ни одной частичке не удаётся отдалиться от неё.

Александр Вест

Многих пользователей впечатлила масштабная симуляция, выстроенная астрофизиками из NASA, которые показали, как проходит процесс слияния черной дыры и близлежащей звезды. По утверждению учёных, сперва чёрная дыра стремится разорвать светило, чтобы поглотить весь материал, из которого состоит звезда. Однако, данный процесс не прерывается потому, что поток частиц, оставшийся от светила, слишком велик, из-за чего их часть вырывается наружу, окутывая пространство вокруг черной дыры.