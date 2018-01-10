Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

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Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

Правда из уст уфологов.

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | NASA показало массивную чёрную дыру, разрывающую звезду

NASA показало массивную чёрную дыру, разрывающую звезду

Сегодня, 14:40
Представители американского космического агентства NASA представили симуляцию процесса поглощения небесного светила массивной черной дырой. Видеоролик с анимацией происходящего был загружен в Сеть.

NASA показало массивную чёрную дыру, разрывающую звезду

 

Многих пользователей впечатлила масштабная симуляция, выстроенная астрофизиками из NASA, которые показали, как проходит процесс слияния черной дыры и близлежащей звезды. По утверждению учёных, сперва чёрная дыра стремится разорвать светило, чтобы поглотить весь материал, из которого состоит звезда. Однако, данный процесс не прерывается потому, что поток частиц, оставшийся от светила, слишком велик, из-за чего их часть вырывается наружу, окутывая пространство вокруг черной дыры.

 
Учёные выяснили, что при поглощении звезды чёрной дырой, вокруг последней образуется подобие светящегося облака, которое движется словно под дуновениями ветра. Но втягивающая сила черной дыры на столько велика, что ни одной частичке не удаётся отдалиться от неё.

Александр Вест
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