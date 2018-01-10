NASA показало массивную чёрную дыру, разрывающую звезду

Многих пользователей впечатлила масштабная симуляция, выстроенная астрофизиками из NASA, которые показали, как проходит процесс слияния черной дыры и близлежащей звезды. По утверждению учёных, сперва чёрная дыра стремится разорвать светило, чтобы поглотить весь материал, из которого состоит звезда. Однако, данный процесс не прерывается потому, что поток частиц, оставшийся от светила, слишком велик, из-за чего их часть вырывается наружу, окутывая пространство вокруг черной дыры.
NASA показало массивную чёрную дыру, разрывающую звездуСегодня, 14:40
Исходящее от черной дыры излучение, было накануне зафиксировано астрономами NASA, которые проводили исследования относительно черной дыры, находящейся в
На сайте американского космического агенства NASA было размещено графическое изображение черной дыры. Последняя представляет собой космический объект,
В известнейшем общенаучном издании Science накануне появилась публикация, которая привлекла к себе достаточно серьезное внимание. Астрофизики впервые смогли