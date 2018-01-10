Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

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Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

Правда из уст уфологов.

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | В США успешно прошли испытания ракетного двигателя BE-4

В США успешно прошли испытания ракетного двигателя BE-4

Сегодня, 14:40
В США провели очередные успешные испытания собственного двигателя для ракетоносителей BE-4. Считается, что он может стать улучшенной заменой российскому РД-180.

В США успешно прошли испытания ракетного двигателя BE-4

 

В социальной сети появилась информация и видео очередных испытаний одного из самых ожидаемых в мире ракетного двигателя BE-4. По мнение ученых, опыт прошел удачно, и даже получилось улучшить показатели удельного импульса.

Новый двигатель может стать главным для ракеты нового поколения Vulcan. На нее будет установлено два таких устройства, которые смогут поднять в космос до 45 тонн груза. Если нужно перевезти что-нибудь на более дальние расстояния, то двигатели смогут осилить вес до 13 тонн.

Прошлые испытания проходили в октябре прошлого года. Теперь планируется начать серийное производство, и до 2020 года будет совершен первый запуск ракеты с BE-4. Строить их будут в Алабаме.
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