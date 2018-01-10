Космическая катастрофа и человекообразные существа: В Индии найдено изображение взрыва сверхновой

Первобытные люди запечатлели на камнях взрыв в космосе.





В Индии группа археологов обнаружила старинную фреску с изображением взрыва звезды. По сообщению ученых, возраст фрески составляет пять тысяч лет, а изображен на не взрыв сверхновой звезды НВ9, которая находилась на расстоянии 2600 световых лет от Земли. В Индии группа археологов обнаружила старинную фреску с изображением взрыва звезды. По сообщению ученых, возраст фрески составляет пять тысяч лет, а изображен на не взрыв сверхновой звезды НВ9, которая находилась на расстоянии 2600 световых лет от Земли.





Старинный артефакт был обнаружен в Кашмире на полуострове Индостан. Как сообщили специалисты, отсутствие технологий не помешали древним жителям на века запечатлеть космическое явление – взрыв звезды. Обнаруженный рисунок включает в себя изображения двух ярких светил, людей и животных. По мнению ученых, одно их изображенных светил символизирует Солнце либо Луну, а второе взорвавшуюся звезду. Люди и животные на фреске являются символами созвездий Телец, Орион и галактики Андромеда. Очертания фигур совпадают с изображениями реальных созвездий, как и местонахождение сверхновой звезды.

А рхеологи обнаружили данный рисунок в стене здания, которое было построено в 2100 году до н.э. Найденный артефакт является самым древним изображением космической катастрофы. Определить, что на фреске изображен взрыв сверхновой, археологам помогли архивные записи. Согласно им, после взрыва, вспышка от НВ9 была видна в небе еще 3600 лет до н.э. Сверхновая и из-за близкого расстояния до нашей планеты, ее было хорошо видно невооруженным глазом. Древние жители могли наблюдать в небе нечто похожее на две луны или два Солнца. В течение сотен тысяч лет от сверхновой исходило мощное рентгеновское излучение после взрыва.





Отмечается, что древние фрески с изображением космоса не являются редкостью. Также первобытные люди фиксировали на скалах и камнях нечто похожее на НЛО. Несколько лет назад в Сахаре была найдена старинная фреска с изображением человекоподобного существа. Его изобразили с короткими руками и в скафандре. Также изображения неизвестных существ можно найти на старинных гобеленах, картинах и иконах. Такие рисунки находятся в открытом доступе и найти их несложно. Ученые объясняют, что в те времена жители не могли предполагать о внеземных цивилизациях, они верили в божества. Именно это и изображено на древних фресках и картинах. О том, что это могут быть представители других цивилизаций, человечество начало понимать только недавно. Отмечается, что древние фрески с изображением космоса не являются редкостью. Также первобытные люди фиксировали на скалах и камнях нечто похожее на НЛО. Несколько лет назад в Сахаре была найдена старинная фреска с изображением человекоподобного существа. Его изобразили с короткими руками и в скафандре. Также изображения неизвестных существ можно найти на старинных гобеленах, картинах и иконах. Такие рисунки находятся в открытом доступе и найти их несложно. Ученые объясняют, что в те времена жители не могли предполагать о внеземных цивилизациях, они верили в божества. Именно это и изображено на древних фресках и картинах. О том, что это могут быть представители других цивилизаций, человечество начало понимать только недавно.

Ольга Майская