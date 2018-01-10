Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

Мнения

Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

Правда из уст уфологов.

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

Сюжеты :

20-летняя порноактриса Оливия Нова найдена мертвой в Лас-Вегасе Диана Шурыгина ждёт в подарок автомобиль, а пока дарит свои части тела В Зимбабве ринулись туристы за местной сильнейшей виагрой Настасья Самбурская не удовлетворила фанатов своей попой и грязными ногами Евгений Плющенко представляет новое грандиозное ледовое шоу Учёные: Детокс диеты не работают, в отличие от этих правил Информатик из Бауманки продавал наркотики за биткоины Илья Яшин: Никита Михалков – кадровый голод российского телевидения Huawei начала тестировать Android Oreo Плющенко завершает «Щелкунчик» с впечатляющими итогами Учёный объяснил интуицию наличием «мозгового вайфая» Филипп Киркоров «по-королевски» хулиганит за рулём в Майями
| | 14 запусков ракет: Компания Arianespace раскрыла свои планы на 2018 год

14 запусков ракет: Компания Arianespace раскрыла свои планы на 2018 год

Сегодня, 13:49
Глава корпорации Arianespace Стефан Исраэль выступил с заявлением о том, что в ближайшие планы предприятия входит 14 запусков ракет. В дальнейшем, план компании на год может существенно меняться.
 

14 запусков ракет: Компания Arianespace раскрыла свои планы на 2018 год

 

Ожидается, что предприятие удачно справится с поставленной ему задачей, так как в прошлом году компания осуществила немало удачных миссий, а также выполнила все условия контрактов с заказчиками со всего мира. В общей сложности, в 2017 году Arianespace подняла в воздух 11 ракет-носителей. Из них шесть это были Ariane-5. Также два «Союза» и три комплекса Vega.
 
Если говорить о космических аппаратах, то в прошлом году компания запустила более двух десятков различных спутников. Подобной довольно внушительно отметки удалось достичь в том числе потому, что под обтекателем ракеты чаще всего размещали сразу два устройства.
 
Arianespace таким образом смогли вывести много спутников, но при этом при малом количестве запусков. На данный момент у компании «на руках» 58 договоров, в рамках которых предприятие получит более 5 миллиардов евро чистой прибыли.

Николай Офицеров
Новости по теме
Из-за проблем с двигателем старт ракеты Ariane 5 отложен
Из-за проблем с двигателем старт ракеты Ariane 5 отложен

Старт ракеты Ariane 5 с космодрома Куру во Французской Гвиане отложен из-за технических неисправностей. О поломке двигателя сообщили на сайте

СМИ: В КНР появится первая компания для коммерческих запусков ракет
СМИ: В КНР появится первая компания для коммерческих запусков ракет

КНР создает первую компанию запуска ракет. Корпорация займется разработкой носителей, которые будут доставлять грузы на орбиту.

Спутники для США и Индии компания Arianespace вывела на орбиту
Спутники для США и Индии компания Arianespace вывела на орбиту

Старейшая в мире компания Arianespase 6 декабря успешно запустила два спутника на околоземную орбиту.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости