14 запусков ракет: Компания Arianespace раскрыла свои планы на 2018 год

Глава корпорации Arianespace Стефан Исраэль выступил с заявлением о том, что в ближайшие планы предприятия входит 14 запусков ракет. В дальнейшем, план компании на год может существенно меняться.

Ожидается, что предприятие удачно справится с поставленной ему задачей, так как в прошлом году компания осуществила немало удачных миссий, а также выполнила все условия контрактов с заказчиками со всего мира. В общей сложности, в 2017 году Arianespace подняла в воздух 11 ракет-носителей. Из них шесть это были Ariane-5. Также два «Союза» и три комплекса Vega.

Если говорить о космических аппаратах, то в прошлом году компания запустила более двух десятков различных спутников. Подобной довольно внушительно отметки удалось достичь в том числе потому, что под обтекателем ракеты чаще всего размещали сразу два устройства.

Arianespace таким образом смогли вывести много спутников, но при этом при малом количестве запусков. На данный момент у компании «на руках» 58 договоров, в рамках которых предприятие получит более 5 миллиардов евро чистой прибыли.

Николай Офицеров