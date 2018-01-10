Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

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Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

Правда из уст уфологов.

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | Учёные: Женщины более живучие, чем мужчины

Учёные: Женщины более живучие, чем мужчины

Сегодня, 13:36
Учёные провели ряд статистических исследований, который позволил полагать, что в большинстве своём женщины имеют гораздо большие шансы выжить в различных ситуациях, которые угрожают жизни человека.

Учёные: Женщины более живучие, чем мужчины

 

В рамках своего исследования учёные проанализировали масштабный массив данных относительно средней продолжительности жизни, а также уровня смертности среду женщин и мужчин в особо тяжкие для жизни периоды. Специалисты доказали, что женщины имеют более крепкое биологическое строение, нежели мужчины. Специалисты из Дании рассказали о том, что в периоды, когда людей продавали в рабство и подвергали массовому голоду средняя продолжительность мужчин заметно понижалась по сравнению с аналогичным показателем у женщин.

Эксперты проанализировали данные о масштабных эпидемиях, прошедших в Исландии в XIX веке, которые показали, что женщины в среднем жили на два года больше, чем представители сильного пола. Учёные полагают, что биологическое преимущество женского пола связано с выделением особых половых гормонов.
Александр Вест
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