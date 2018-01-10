Учёные создали капсулу-ловушку для лечения травм спинного мозга и инсульта

Международная группа учёных разработала инновационное средство для лечения различных травм спинного мозга, а также инсульта. Разработка учёных позволит проводить более успешную реабилитацию пациентов после инфарктов, инсультов и травм спинного мозга.

Александр Вест

Группа учёных, представляющая Университет Северной Каролины, а также Московский государственный университет имени Ломоносова поведали об их новейшей разработке. Специалисты сумели произвести полимерную капсулу, способную нейтрализовать свободные радикалы, которая работает согласно принципу ловушки, которую можно использовать множество раз.Специальная капсула состоит из фермента супероксиддисмутазы и способствует скорой реабилитации после травм позвоночника, инсульта, при различных спазмах артерий, или же их полной закупорки, из-за чего часто возникают активные формы кислорода, разрушающие клеточные мембраны. Современная разработка учёных позволяет поглощать свободные радикалы с помощью особого фермента, входящего в состав капсулы.