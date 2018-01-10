Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

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Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

Правда из уст уфологов.

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | Дайверы сняли на камеру метаморфозы испуганного осьминога

Дайверы сняли на камеру метаморфозы испуганного осьминога

Сегодня, 13:26
Любитель подводного плавания смог снять на камеру, как пытается скрыться от преследования осьминог. При этом головоногий моллюск менял пигментацию кожи, стараясь замаскироваться под окружающий пейзаж. Ролик заинтересовал издание The Mirror, которое его и обнародовало.

Дайверы сняли на камеру метаморфозы испуганного осьминога

 

Гавайский дайвер Гектор Сегвин заприметил моллюска недалеко от острова Оаху. Животное изо всех сил пыталось скрыться от Гектора, принимая его за источник большой опасности. Для этого осьминог использовал способность менять цвет кожи в целях маскировки. Дайвер чрезвычайно обрадовался, что эти метаморфозы ему удалось заснять.

Этот вид спрутовых имеет в коже клетки-хроматофоры. В них содержатся пигменты, которые расширяются или сужаются в зависимости от сигналов, поступающих из нервной системы. Если животное боится, оно белеет. В порыве злости осьминог может стать красным и даже черным. А во время охоты он меняют форму, распластываясь по дну, и неожиданно набрасывается на ничего не подозревающую добычу, наподобие сети.
Дарья Светозарова
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