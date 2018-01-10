Дайверы сняли на камеру метаморфозы испуганного осьминога

Любитель подводного плавания смог снять на камеру, как пытается скрыться от преследования осьминог. При этом головоногий моллюск менял пигментацию кожи, стараясь замаскироваться под окружающий пейзаж. Ролик заинтересовал издание The Mirror, которое его и обнародовало

Дарья Светозарова

Гавайский дайвер Гектор Сегвин заприметил моллюска недалеко от острова Оаху. Животное изо всех сил пыталось скрыться от Гектора, принимая его за источник большой опасности. Для этого осьминог использовал способность менять цвет кожи в целях маскировки. Дайвер чрезвычайно обрадовался, что эти метаморфозы ему удалось заснять.Этот вид спрутовых имеет в коже клетки-хроматофоры. В них содержатся пигменты, которые расширяются или сужаются в зависимости от сигналов, поступающих из нервной системы. Если животное боится, оно белеет. В порыве злости осьминог может стать красным и даже черным. А во время охоты он меняют форму, распластываясь по дну, и неожиданно набрасывается на ничего не подозревающую добычу, наподобие сети.