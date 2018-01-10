В Австралии ученые обнаружили птиц с невероятно черным цветом крыльев

В Австралии ученые обнаружили уникальных птиц. Специалисты утверждают, что такой насыщенный черный цвет их крыльям придают нанотехнологии.

Виктория Озерова

Ученые рассказали о природе удивительных черных крыльев райских птиц Австралии. Специалисты считают, что их оперение имеет такой насыщенный цвет из-за нанотехнологии. Крылья данного вида чернее любого природного вещества, существующего на нашей планете. Эксперты объяснили, что перья уникальных представителей фауны континента могут поглощать более 99% света, падающего на них. Это возможно из-за множественных вертикальных бороздочек и крючочков, которые буквально задерживают свет в себе. При этом рядом с черным присутствуют и другие цвета, которые на темном фоне смотрятся невероятно ярко и привлекают самок.В последнее время ученые активно занимаются изучением подобных структур, которые называют метаматериалами. Данные вещества лягут в основу разработок световых компьютеров