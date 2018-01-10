Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

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Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

Правда из уст уфологов.

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | В Австралии ученые обнаружили птиц с невероятно черным цветом крыльев

В Австралии ученые обнаружили птиц с невероятно черным цветом крыльев

Сегодня, 13:20
В Австралии ученые обнаружили уникальных птиц. Специалисты утверждают, что такой насыщенный черный цвет их крыльям придают нанотехнологии.

В Австралии ученые обнаружили птиц с невероятно черным цветом крыльев

 

Ученые рассказали о природе удивительных черных крыльев райских птиц Австралии. Специалисты считают, что их оперение имеет такой насыщенный цвет из-за нанотехнологии. Крылья данного вида чернее любого природного вещества, существующего на нашей планете. Эксперты объяснили, что перья уникальных представителей фауны континента могут поглощать более 99% света, падающего на них. Это возможно из-за множественных вертикальных бороздочек и крючочков, которые буквально задерживают свет в себе. При этом рядом с черным присутствуют и другие цвета, которые на темном фоне смотрятся невероятно ярко и привлекают самок.

В последнее время ученые активно занимаются изучением подобных структур, которые называют метаматериалами. Данные вещества лягут в основу разработок световых компьютеров
Виктория Озерова
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