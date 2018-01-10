Ученые: Пение избавит от послеродовой депрессии

Британские ученые провели исследование, после которого выяснилось, что пение избавляет от послеродовой депрессии. Причины этого до конца не выяснены, возможно, женщины проявляют эмоции и поэтому им становится легче.

Домбровский Сергей

Специалисты провели эксперимент с 150 участницами. Дам разделили на три группы, первой советовали исполнять композиции с детьми, второй рисовать, третьей не делать ничего. В итоге те, кто пел, не испытывали проблем с настроением на протяжении 40 недель после родов. Любители рисовать столкнулись с некоторыми сложностями. Хуже всех себя чувствовали матери, не занимающиеся ничем. По мнению ученых, пение является эффективным средством, избавляющим от послеродовой депрессии.Данным расстройством страдают более 10% женщин. Специалисты рекомендуют дамам исполнять композиции со своими друзьями. Групповое пение еще больше улучшает настроение, чем одиночное. Врачи до конца не понимают, почему отмечается положительный эффект при исполнении композиции. По мнению психологов, депрессия исчезает из-за того, что роженицы проявляют эмоции, именно поэтому их состояние улучшается.