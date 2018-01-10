Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

Мнения

Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

Правда из уст уфологов.

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

Сюжеты :

20-летняя порноактриса Оливия Нова найдена мертвой в Лас-Вегасе Диана Шурыгина ждёт в подарок автомобиль, а пока дарит свои части тела В Зимбабве ринулись туристы за местной сильнейшей виагрой Настасья Самбурская не удовлетворила фанатов своей попой и грязными ногами Евгений Плющенко представляет новое грандиозное ледовое шоу Учёные: Детокс диеты не работают, в отличие от этих правил Информатик из Бауманки продавал наркотики за биткоины Илья Яшин: Никита Михалков – кадровый голод российского телевидения Huawei начала тестировать Android Oreo Плющенко завершает «Щелкунчик» с впечатляющими итогами Учёный объяснил интуицию наличием «мозгового вайфая» Филипп Киркоров «по-королевски» хулиганит за рулём в Майями
| | Ученые: Пение избавит от послеродовой депрессии

Ученые: Пение избавит от послеродовой депрессии

Сегодня, 13:30
Британские ученые провели исследование, после которого выяснилось, что пение избавляет от послеродовой депрессии. Причины этого до конца не выяснены, возможно, женщины проявляют эмоции и поэтому им становится легче.

Ученые: Пение избавит от послеродовой депрессии

 

Специалисты провели эксперимент с 150 участницами. Дам разделили на три группы, первой советовали исполнять композиции с детьми, второй рисовать, третьей не делать ничего. В итоге те, кто пел, не испытывали проблем с настроением на протяжении 40 недель после родов. Любители рисовать столкнулись с некоторыми сложностями. Хуже всех себя чувствовали матери, не занимающиеся ничем. По мнению ученых, пение является эффективным средством, избавляющим от послеродовой депрессии.

Данным расстройством страдают более 10% женщин. Специалисты рекомендуют дамам исполнять композиции со своими друзьями. Групповое пение еще больше улучшает настроение, чем одиночное. Врачи до конца не понимают, почему отмечается положительный эффект при исполнении композиции. По мнению психологов, депрессия исчезает из-за того, что роженицы проявляют эмоции, именно поэтому их состояние улучшается.
Домбровский Сергей
Новости по теме
Пение для младенцев помогает бороться с послеродовой депрессией – Ученые
Пение для младенцев помогает бороться с послеродовой депрессией – Ученые

Ученые выяснили, что пение колыбельных благотворно влияет не только на самого малыша, но и на самочувствие его матери. Так, исследование показало, что это

Ученые: Страх перед родами приводит к послеродовой депрессии
Ученые: Страх перед родами приводит к послеродовой депрессии

Ученые из Университета Мичигана рассказали о последствиях страха перед родами. Специалисты отмечают, что боязнь рожать может привести к затяжной послеродовой

Ученые: Рождение ребенка увеличивает риск послеродовой депрессии для мужчин
Ученые: Рождение ребенка увеличивает риск послеродовой депрессии для мужчин

Рождение ребенка значительно увеличивает риск послеродовой депрессии не только у женщин, а и у мужчин. Ученые, которые стали авторами данного исследования,

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости