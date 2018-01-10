Ученые рассказали о самом легком и приятном способе справиться с лишним весом

Ученые решили установить, какая же формула сброса лишнего веса из существующих может стать для человека наиболее оптимальной. В результате, они пришли к выводу, что стоит начать с продления ежедневного сна на 20 минут. Исследование показывают, что люди, которые дольше остаются в постели, предпочитают потреблять меньше сахара. Информация о проведенном исследовании несколько позже появилась в New York Post.

Весьма простое вмешательство в образ жизни человека приводит к более здоровому питанию, ведь человек начинает тянуться к нездоровой пище чаще всего из-за чрезмерной усталости.

«Данные показывают, что чем больше человек спит, тем лучше он питается. Несмотря на то, что некоторым может показаться, что эти понятия не взаимосвязаны, это не так», - утверждает глава исследовательской группы Хайя Аль Хатиб.

В исследовании приняли участие 42 человека, которые спали менее семи часов в сутки. Половину из них попросили не употреблять перед сном кофеин, а также не использовать смартфоны и ни в коем случае не ложиться спать голодными.

Другой половине не дали каких-либо конкретных рекомендаций. В итоге первая проводила в постели почти на час больше и спала на 20 дольше. Их дневное потребление сахара падало почти на 10 граммов, что в результате отразилось и на их весе.

Николай Офицеров