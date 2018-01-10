Учёные обнаружили наскальный рисунок с изображением звёздного взрыва

Исследователи из Индии сумели обнаружить рисунок, относящийся к наскальной живописи, на котором, скорее всего, изображен процесс взрыва звезды. Эксперты полагают, что на камне изображена звезда HB9.

Александр Вест

В окрестностях Бурзахама учёными, представляющими Институт фундаментальных исследований, в индийском штате Джамму был обнаружен хорошо сохранившийся экземпляр наскальной живописи. По предположению специалистов, на камне может быть изображен взрыв сверхновой звезды. Исследователи полагают, что взрыв сверхновой мог произойти с 10 по 2 тысячелетие до нашей эры, а свидетелями космической вспышки могли стать древние обитатели Голубой планеты.Также эксперты заметили, что с 5 по 2 тысячелетие до нашей эры произошла вспышка сверхновой, находившейся в пределах Млечного пути, поэтому специалисты полагают, что на наскальном рисунке может быть изображен взрыв звезды HB9.