Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

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Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

Правда из уст уфологов.

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | Учёные обнаружили наскальный рисунок с изображением звёздного взрыва

Учёные обнаружили наскальный рисунок с изображением звёздного взрыва

Сегодня, 12:02
Исследователи из Индии сумели обнаружить рисунок, относящийся к наскальной живописи, на котором, скорее всего, изображен процесс взрыва звезды. Эксперты полагают, что на камне изображена звезда HB9.

Учёные обнаружили наскальный рисунок с изображением звёздного взрыва

 

В окрестностях Бурзахама учёными, представляющими Институт фундаментальных исследований, в индийском штате Джамму был обнаружен хорошо сохранившийся экземпляр наскальной живописи. По предположению специалистов, на камне может быть изображен взрыв сверхновой звезды. Исследователи полагают, что взрыв сверхновой мог произойти с 10 по 2 тысячелетие до нашей эры, а свидетелями космической вспышки могли стать древние обитатели Голубой планеты.

Также эксперты заметили, что с 5 по 2 тысячелетие до нашей эры произошла вспышка сверхновой, находившейся в пределах Млечного пути, поэтому специалисты полагают, что на наскальном рисунке может быть изображен взрыв звезды HB9.
Александр Вест
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