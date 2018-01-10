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Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

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Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | Ученые: Самцы морских черепах исчезают из-за глобального потепления

Ученые: Самцы морских черепах исчезают из-за глобального потепления

Сегодня, 11:56
Ученые по всему миру уже давно признали глобальное потепление главной проблемой экологии на сегодняшний день. Именно из-за этого популяции зеленых морских черепах находятся под угрозой полного исчезновения. Повышение температуры способствует тому, что у рептилий появляется все меньше самцов.
 

Ученые: Самцы морских черепах исчезают из-за глобального потепления

 

Научные работники смогли установить, что пол будущих черепах формируется благодаря влиянию окружающей среды. Самки черепах закапывают яйца в песок у побережья Квинсленда, Австралия. Один вид строит себе гнезда неподалеку от прохладной южной части рифы, а другой у северных берегов, которые являются значительно более теплыми.
 
Руководители проведенного научного исследования утверждают, что генетическое тестирование отловленных черепах помогло установить, что в южной части штата живет до 69% самок морских черепах, а в северной части их численность достигает практически 100%.
 
Данные показатели весьма пессимистичны, ведь это говорит о том, что вскоре морские черепахи могут перестать существовать. Пока что неизвестно, сколько самок необходимо для того, чтобы увеличить популяцию на допустимом уровне. Ученые сходятся на мысли, что следует искусственным образом снижать температуру в местах гнездования черепах, ведь рано или поздно ситуация с черепахами может повториться и с другими рептилиями.

Николай Офицеров
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