Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

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Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

Правда из уст уфологов.

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | В Сети появилось видео-доказательство инопланетных зданий на Луне

В Сети появилось видео-доказательство инопланетных зданий на Луне

Сегодня, 11:22
Уфологи опубликовали в Сети видео, которое доказывает, что на Луне может быть секретная колония пришельцев. Астронавтам удалось снять на территории Луны необычные здания инопланетного происхождения.

В Сети появилось видео-доказательство инопланетных зданий на Луне

 

Американские уфологи загрузили на YouTube видео, которое доказывает существование долговременной теории заговора. Видеоролик показывает здания на поверхности Луны, которые могут быть жилищами инопланетян или секретным форпостом NASA. Новое видео показывает одни из самых четких снимков зданий, которые когда-либо были сняты на Луне.


За короткое время видеоролик посмотрели более 55 тысяч интернет-пользователей. Многие были поражены увиденным, ведь ранее никто не подозревал, что на луне могут быть целые здания. Однако многие другие зрители посчитали видео очередной подделкой.
Светлана Славянская
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