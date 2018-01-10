В Сети появилось видео-доказательство инопланетных зданий на Луне

Уфологи опубликовали в Сети видео, которое доказывает, что на Луне может быть секретная колония пришельцев. Астронавтам удалось снять на территории Луны необычные здания инопланетного происхождения.

Светлана Славянская

Американские уфологи загрузили на YouTube видео, которое доказывает существование долговременной теории заговора. Видеоролик показывает здания на поверхности Луны, которые могут быть жилищами инопланетян или секретным форпостом NASA. Новое видео показывает одни из самых четких снимков зданий, которые когда-либо были сняты на Луне.За короткое время видеоролик посмотрели более 55 тысяч интернет-пользователей. Многие были поражены увиденным, ведь ранее никто не подозревал, что на луне могут быть целые здания. Однако многие другие зрители посчитали видео очередной подделкой.