Учёные вычислили возраст Вселенной при помощи гравитационных волн

Учёные занялись исследованием гравитационных волн, образовавшихся из-за масштабного слияния двух нейтронных звёзд, что позволило специалистам определить приблизительный возраст существующей Вселенной.

Александр Вест

Благодаря подробному анализу волн гравитационной природы специалисты, представляющие Гарвард-Смитсоновский астрофизический центр, смогли выдвинуть теорию о том, что приблизительный возраст Вселенной составляет от 11,9 до 15,7 миллиардов лет. За основу исследования было взято событие гравитационно-волновой природы, которое состоялось на расстоянии 140 миллионов световых лет от Земли. Зная, что Вселенная постоянно расширяется, учёные взяли для расчётов расстояние, а также скорость её движения, чтобы определить время старта расширения, который является отправной точкой её создания.Существуют различные статистические методы определения возраста Вселенной, но результаты, полученные с помощью расчётов, основанных на гравитационных волнах, отличаются от подобных показателей примерно на 10 процентов.