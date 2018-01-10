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Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

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Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | Учёные вычислили возраст Вселенной при помощи гравитационных волн

Учёные вычислили возраст Вселенной при помощи гравитационных волн

Сегодня, 10:48
Учёные занялись исследованием гравитационных волн, образовавшихся из-за масштабного слияния двух нейтронных звёзд, что позволило специалистам определить приблизительный возраст существующей Вселенной.

Учёные вычислили возраст Вселенной при помощи гравитационных волн

 

Благодаря подробному анализу волн гравитационной природы специалисты, представляющие Гарвард-Смитсоновский астрофизический центр, смогли выдвинуть теорию о том, что приблизительный возраст Вселенной составляет от 11,9 до 15,7 миллиардов лет. За основу исследования было взято событие гравитационно-волновой природы, которое состоялось на расстоянии 140 миллионов световых лет от Земли. Зная, что Вселенная постоянно расширяется, учёные взяли для расчётов расстояние, а также скорость её движения, чтобы определить время старта расширения, который является отправной точкой её создания.

Существуют различные статистические методы определения возраста Вселенной, но результаты, полученные с помощью расчётов, основанных на гравитационных волнах, отличаются от подобных показателей примерно на 10 процентов.
Александр Вест
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