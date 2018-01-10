Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

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Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

Правда из уст уфологов.

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | В Финляндии ученые разработали спрей для борьбы с игроманией

В Финляндии ученые разработали спрей для борьбы с игроманией

Сегодня, 10:22
Финские ученые разработали инновационный назальный спрей, с помощью которого можно будет победить зависимость от азартных и компьютерных игр.

В Финляндии ученые разработали спрей для борьбы с игроманией

 

Специальный спрей может помочь игроманам во всем мире. Он способствует лечению не только зависимости от компьютерных игр, но и от азартных. Практически, это средство от получения удовольствия от вредной привычки. Первые испытания новой технологии лечения уже были проведены. В эксперименте приняли участие около 30 игроманов. Тестирование прошло успешно.

Ранее в Финляндии выпускали таблетки против зависимости от игр. Тогда эти средства оказались недостаточно эффективными из-за того, что они действовали только через один час после их приема.

Для того, чтобы не повторилась проблема, которая была во время разработки таблеток, ученые решили провести еще один эксперимент. На этот раз он будет более глубоким и продлиться около года.

Финские ученые рассказывают, что главное действие их спрея будет оказываться на "приглушение" гормона счастья. Ведь игроманы в основном очень эмоциональные и инфантильные люди.
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