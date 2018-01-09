Световой луч может показать потусторонний мир: Принцип существования четырехмерного измерения раскрыт

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Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | Глаза и губы в общественном транспорте: Как определеть по-настоящему больного человека?

Глаза и губы в общественном транспорте: Как определеть по-настоящему больного человека?

Вчера, 22:52
Болезнь человека не обязательно определит врач.

Глаза и губы в общественном транспорте: Как определеть по-настоящему больного человека?

 

Ученые из Стокгольма провели исследование, результатом которого стал доказательство способности у обычных людей визуально определять признаки того, что человек болеет. Инъекцию энтодоксина, который создает видимость признаков заболевания, ввели группе добровольцев. Не прошло и двух часов, как у них начался воспалительный процесс, сопровождающийся повышением температуры. Исследователи сделали снимки добровольцев и смешали их с фотографиями абсолютно здоровых людей.

Респондентов попросили определить, больны ли люди на снимках или здоровы. Точность «попадания» составила 62%, что превысило возможность случайного попадания. Признаками, на которые ориентировались люди, определявшие наличие заболевания, стали: покрасневшие глаза, припухлое лицо, бледные губы с опущенными уголками.

Глаза и губы в общественном транспорте: Как определеть по-настоящему больного человека?

 

Специалисты отмечают, что знания подобного рода помогут людям в местах крупного скопления людей, в том числе общественном транспорте, по возможности избежать контакта с потенциальным носителем инфекции и, соответственно, не заразиться.

К слову, на 2018 год прогнозируется три вируса гриппа, они носят условные названия: «Брисбен», «Гонконг» и самый тяжелый - «Мичиган». Последний вирус является пока новым и может в большинстве случаев вызывать осложнения в виде энцефалита, пневмонии и менингита, он считается опасным для жизни.

Глаза и губы в общественном транспорте: Как определеть по-настоящему больного человека?

 

Ученые объясняют повышение уровня заболеваемости в холодное время года очень просто: вирусы «чувствуют себя» гораздо лучше при низких температурах воздуха - около нуля, а также в закрытых или редко проветриваемых помещениях, где включено отопление. И наоборот - они не выносят жару и солнце.

Логично, что быстрее распространяются вирусы среди детей. Но в их территориальном перемещении по планете виноваты, в первую очередь, трудовые мигранты, а уже потом туристы, и это если говорить о людях. Наиболее успешно перемещают вирусы перелетные птицы, которые могут селиться в непосредственной близости от сельских животноводческих хозяйств. От птиц вирус может переходить на свиней, в организме которых он отлично приспосабливается «под человека». Спрогнозировать уровень заболеваемости можно примерно за 2-3 недели, то есть в момент активизации вирусов.
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