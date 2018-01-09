Глаза и губы в общественном транспорте: Как определеть по-настоящему больного человека?

Болезнь человека не обязательно определит врач.

Ученые из Стокгольма провели исследование, результатом которого стал доказательство способности у обычных людей визуально определять признаки того, что человек болеет. Инъекцию энтодоксина, который создает видимость признаков заболевания, ввели группе добровольцев. Не прошло и двух часов, как у них начался воспалительный процесс, сопровождающийся повышением температуры. Исследователи сделали снимки добровольцев и смешали их с фотографиями абсолютно здоровых людей.Респондентов попросили определить, больны ли люди на снимках или здоровы. Точность «попадания» составила 62%, что превысило возможность случайного попадания. Признаками, на которые ориентировались люди, определявшие наличие заболевания, стали: покрасневшие глаза, припухлое лицо, бледные губы с опущенными уголками.

Специалисты отмечают, что знания подобного рода помогут людям в местах крупного скопления людей, в том числе общественном транспорте, по возможности избежать контакта с потенциальным носителем инфекции и, соответственно, не заразиться.К слову, на 2018 год прогнозируется три вируса гриппа, они носят условные названия: «Брисбен», «Гонконг» и самый тяжелый - «Мичиган». Последний вирус является пока новым и может в большинстве случаев вызывать осложнения в виде энцефалита, пневмонии и менингита, он считается опасным для жизни.

Ученые объясняют повышение уровня заболеваемости в холодное время года очень просто: вирусы «чувствуют себя» гораздо лучше при низких температурах воздуха - около нуля, а также в закрытых или редко проветриваемых помещениях, где включено отопление. И наоборот - они не выносят жару и солнце.Логично, что быстрее распространяются вирусы среди детей. Но в их территориальном перемещении по планете виноваты, в первую очередь, трудовые мигранты, а уже потом туристы, и это если говорить о людях. Наиболее успешно перемещают вирусы перелетные птицы, которые могут селиться в непосредственной близости от сельских животноводческих хозяйств. От птиц вирус может переходить на свиней, в организме которых он отлично приспосабливается «под человека». Спрогнозировать уровень заболеваемости можно примерно за 2-3 недели, то есть в момент активизации вирусов.