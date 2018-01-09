Новгородки смогут рожать вертикально и в воде

В распоряжении будущих матерей Новгорода новшество областного роддома – специальный стул, благодаря которому роженицы смогут рожать в вертикальном положении. Также медики сообщили, что в скором времени появится возможность проводить роды в воде.

Стул для вертикальных родов был той новинкой, которая позаимствована из роддомов Москвы. Врач из столицы Татьяна Буцкая провела экскурсию по новгородскому родильному дому в рамках «Марафона по роддомам России».

Новое приспособление для родов, представляющее собой специальный стул, появилось в областном роддоме Новгорода. Благодаря новшеству, роженицы смогут рожать в вертикальном положении, которое признано более полезным для матери и ребенка, чем горизонтальное. Сотрудники родильного дома доносят до сведения, что в ближайшем будущем также появится возможность осуществления родовой деятельности в воде.За одни сутки в роддоме Тихвинской проходят около 10 родов. В течение прошедших новогодних каникул в новгородском роддоме появилось 78 новорожденных, среди которых девочкек больше в полтора раза.