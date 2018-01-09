Новгородки смогут рожать вертикально и в воде

Новое приспособление для родов, представляющее собой специальный стул, появилось в областном роддоме Новгорода. Благодаря новшеству, роженицы смогут рожать в вертикальном положении, которое признано более полезным для матери и ребенка, чем горизонтальное. Сотрудники родильного дома доносят до сведения, что в ближайшем будущем также появится возможность осуществления родовой деятельности в воде.
За одни сутки в роддоме Тихвинской проходят около 10 родов. В течение прошедших новогодних каникул в новгородском роддоме появилось 78 новорожденных, среди которых девочкек больше в полтора раза.