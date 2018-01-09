Ученые: Все живые организмы одинаково хорошо приспособлены к выживанию

Биологи из США и Великобритании утверждают, что большинство живых животных, от слона и до бактерии, имеют одинаково высокие способности к выживанию. Этот связано с феноменом передачи живым существом энергии собственному потомству – около 22 кДж на грамм веса тела.

Совместное исследования ученых из Великобритании и США определило, что в многообразном животном мире равные способности к выживанию есть как у слона, так и бактерии, не смотря на настолько разные размеры, строение и количество потомства. Дело в том, что при рождении любой живой организм передает определенное количество энергии своему потомству – около 22 кДж на один грамм веса тела.Благодаря полученным фактам, биологами создана парадигма равной приспособленности, куда входит также скорость воспроизведения животным потомства и средняя продолжительность жизни представителей каждого отдельного вида.Таким образом, если грызуны небольших размеров имеют малую продолжительность жизни, но при этом быстро размножаются, то необходимая им энергия для продолжения вида будет сравнительно невелика. Кит или слон живут дольше, больше потребляют энергии в течение жизни, однако дают потомство редко. Все это создает равные условия выживаемости для животных из разных видов.