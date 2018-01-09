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Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

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Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | Климатологи: Эль-Ниньо уменьшает высоту ледников в Антарктиде

Климатологи: Эль-Ниньо уменьшает высоту ледников в Антарктиде

Вчера, 19:59
Климатологи на протяжении ряда лет следят за изменениями объема снежного покрова на континенте, расположенном на Южном полюсе Земли. По словам специалистов, Эль-Ниньо уменьшает высоту ледников в Антарктиде на 20 сантиметров в год.

Климатологи: Эль-Ниньо уменьшает высоту ледников в Антарктиде

 

Ученые провели исследование, для этого они воспользовались показаниями четырех космических спутников в период с 1994 по 2017 годы. По мнению климатологов, в течение данного времени высота ледников в Антарктиде уменьшилась на пять метров. Причиной этому выступает Эль-Ниньо – процесс изменения температуры поверхностного слоя Тихого океана в области экватора. Это природное явление перемещает теплые потоки жидкости в сторону Антарктиды. В итоге шельфовые ледники на самом холодном материке Земли подтаивают внизу.

Высота айсбергов уменьшается, с помощью компьютерных технологий ученые могут вычислить, точные их параметры по истечению определенного количества лет. По заявлению экспертов, скорость таяния ледников является важным показателем, который желательно знать, так как от этого зависит будущее человечества.
Домбровский Сергей
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