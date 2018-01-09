Физики создали сенсор влажности на базе оксида графена

Физики из Великобритании создали сенсор из оксида графена. Он способен функционировать без дополнительных источников питания. Информацию об этом распространяет специализированное издание Scientific Reports.

Домбровский Сергей

Графен является двумерной модификацией углерода. В нем атомы расположены в гексагональной решетке. Благодаря своему строению графен проводит электрический ток, имеет малую массу и высокую гибкость. Данное вещество используют в сенсорных экранах и применяют для идентификации объектов посредством радиосигналов. Ученые из университета в Манчестере рекомендовали создать на базе графена датчики влажности. Работа этих устройств базируется на диэлектрической проницаемости.При уменьшении влажности от максимальных показателей до минимальных изменяется частота пропускания. Дабы сделать сенсор, необходимо нанести графен на графеновую антенну. Полученное устройство функционирует без внешнего источника питания, является дешевым и эффективным. Датчики влажности можно использовать практически на неограниченной площади.