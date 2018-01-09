Световой луч может показать потусторонний мир: Принцип существования четырехмерного измерения раскрыт

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Световой луч может показать потусторонний мир: Принцип существования четырехмерного измерения раскрыт

Как попасть в четырехмерное измерение.

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | Ученые рассказали, как определять болезни по лицу

Ученые рассказали, как определять болезни по лицу

Вчера, 18:39
Шведские ученые в Стокгольме провели эксперимент. Специалисты показывали гражданам фотографии, на которых запечатлены люди, зараженные эндотоксинами – бактериальными веществами.

Ученые рассказали, как определять болезни по лицу

 

В результате 62% испытуемых правильно назвали изображенных на снимках личностей нездоровыми. Участники исследования обосновывали свои ответы наличием признаков заболевания лиц, запечатленных на фото. К ним отнесли покраснение век, обесцвечивание губ, припухлость под глазами. По мнению ученых, эти способность испытуемых определять нездоровых людей поможет им в будущем избежать многих неприятностей.

Врачи рекомендуют гражданам свести к минимуму общение с людьми, страдающими от инфекционных заболеваний. Это позволит сохранить здоровье и не превращаться в жертву в вирусов. Для того, чтобы избегать контактов с больными, нужно для начала определять их. Именно для этого шведские ученые провели данный эксперимент. Целью специалистов было желание продемонстрировать людям, могут они точно выявлять нездоровых лиц или нет.
Домбровский Сергей
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