Ученые рассказали, как определять болезни по лицу

Шведские ученые в Стокгольме провели эксперимент. Специалисты показывали гражданам фотографии, на которых запечатлены люди, зараженные эндотоксинами – бактериальными веществами.

Домбровский Сергей

В результате 62% испытуемых правильно назвали изображенных на снимках личностей нездоровыми. Участники исследования обосновывали свои ответы наличием признаков заболевания лиц, запечатленных на фото. К ним отнесли покраснение век, обесцвечивание губ, припухлость под глазами. По мнению ученых, эти способность испытуемых определять нездоровых людей поможет им в будущем избежать многих неприятностей.Врачи рекомендуют гражданам свести к минимуму общение с людьми, страдающими от инфекционных заболеваний. Это позволит сохранить здоровье и не превращаться в жертву в вирусов. Для того, чтобы избегать контактов с больными, нужно для начала определять их. Именно для этого шведские ученые провели данный эксперимент. Целью специалистов было желание продемонстрировать людям, могут они точно выявлять нездоровых лиц или нет.