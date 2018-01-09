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Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

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Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | Геофизики: Океанское дно проседает под массой тающих ледников

Геофизики: Океанское дно проседает под массой тающих ледников

Вчера, 18:00
По мнению ученых из голландского Дельфтского технологического университета, океанское дно уже в наши дни начало проседать под дополнительной массой воды, образующейся в результате таяния ледников. В дальнейшем этот процесс станет развиваться.

Геофизики: Океанское дно проседает под массой тающих ледников

 

Геофизики, благодаря использованию современной компьютерной техники, провели исследование изменений океанского дна в период с 1993 по 2014 годы. По словам ученых, поверхность просела за 21 год в среднем на 2,5 миллиметра. Этот процесс неоднородный, в Тихом океане данный показатель равен 0,5 миллиметрам, а в Северной ледовитом - в два раза выше. На первый взгляд эти цифры кажутся незначительными, но процесс развивается. Таяние ледников приводит к образованию большего количества воды, появляется дополнительная масса, давящая на дно, в итоге поверхность трансформируется и приобретает иные формы.

По мнению геофизиков, ученые неверно оценивают уровень Мирового океана на данный момент, так как они не учитывают тающие ледники. Космические спутники не способны запечатлеть процесс видоизменения дна, поэтому для получения более точных показателей необходимо проводить новые исследования.
Домбровский Сергей
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