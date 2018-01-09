Космическая мистика и апокалиптические последствия: Астероид-череп направляется к Земле

Ученые поспешили предупредить человечество о возможной угрозе, которая ожидает планету уже осенью. По словам научных деятелей, уже сейчас к Земле несется астероид с достаточно зловещим внешним видом, отчего и так становится страшно. Более того, космическое тело в форме черепа уже приближалось к нам, и расстояние сближения тогда было максимально близким.

Как рассказали исследователи, речь идет о потухшей комете, по всей видимости, которая сейчас представлена в виде астероида. Объект в виде человеческого черепа был обнаружен специалистами еще в 2015 году накануне Хэллоуина, и его вид оказался достаточно символичным для праздника всех святых. Но опасность миновала, когда зловещий череп обошел Землю, и через время о нем все забыли, однако провести некоторые исследование эксперты все же решили, о чем и рассказали сейчас.По словам ученых, астероид имеет размеры, составляющие от 600 до 700 метров, что достаточно много для подобных объектов космического пространства. От столкновения с ним может пострадать множество людей, однако задумываться о самом страшном не стоит, ведь однажды череп уже пролетел мимо, может пронесет и на этот раз. Специалисты подчеркнули, что в 2015 астероид прошел на расстоянии в 486 тысяч километров, и это весьма близко, но все равно он находился от Голубой планеты дальше Луны.

Предварительные подсчеты исследователей гласят, что зловещий череп вернется и пронесется вблизи Земли еще раз, что может случиться уже в ноябре текущего года. Отмечено, что пока не удалось выяснить, точную дату и скорость перемещения космического объекта, но уже ясно, что расстояние между ним и Землей может еще больше сократиться, что говорит о некотором риске для обитателей планеты и природных объектов. Для ученых череп оказался весьма интересным также по той причине, что астероид мог быть свидетелем зарождения Солнечной системы, что позволило бы узнать нечто новое о происходящих несколько миллиардов лет назад событиях.

Анна Лисичкина

В прошлом году общественность поразила новость о прибытии удивительного межгалактического гостя – астероида Оумуамуа, имеющего весьма непривычную форму. Все ученые с достаточным количеством приборов принялись изучать происхождение объекта и были поражены тем, что преодолеть он мог огромное космическое расстояние, а двигаться в сторону Солнечной системы начал еще много миллионов лет назад. Кто знает, может космический череп также позволит исследовать себя получше.