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Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

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Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | Ученые: Частые физические нагрузки провоцируют преждевременную смерть

Ученые: Частые физические нагрузки провоцируют преждевременную смерть

Сегодня, 14:02
Ученые из Американской ассоциации сердца заявили, что частые и тяжелые физические нагрузки могут провоцировать развитие сердечных заболеваний и стать причиной преждевременной смерти.

Ученые: Частые физические нагрузки провоцируют преждевременную смерть

 

Специалисты из Чикаго изучили состояние здоровья мужчин, которые в тренажерном зале проводили не менее семи с половиной часов в неделю. Как показали результаты, мужчины в два раза чаще страдали от сердечных заболеваний, чем те, которые тренировались два с половиной часа в неделю. Ученые подчеркивают, что тяжелые тренировки усиливают артериальное давление.

Профессор Дэнни Ли заявил, что дольше живут те люди, которые в обычной жизни являются более активными, при этом не нагружают себя чрезмерными тренировками. Американская сердечная ассоциация рекомендует до трех часов в неделю умеренных упражнений для улучшения здоровья сердца.
Светлана Славянская
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