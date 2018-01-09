Ученые: Частые физические нагрузки провоцируют преждевременную смерть

Ученые из Американской ассоциации сердца заявили, что частые и тяжелые физические нагрузки могут провоцировать развитие сердечных заболеваний и стать причиной преждевременной смерти.

Светлана Славянская

Специалисты из Чикаго изучили состояние здоровья мужчин, которые в тренажерном зале проводили не менее семи с половиной часов в неделю. Как показали результаты, мужчины в два раза чаще страдали от сердечных заболеваний, чем те, которые тренировались два с половиной часа в неделю. Ученые подчеркивают, что тяжелые тренировки усиливают артериальное давление.Профессор Дэнни Ли заявил, что дольше живут те люди, которые в обычной жизни являются более активными, при этом не нагружают себя чрезмерными тренировками. Американская сердечная ассоциация рекомендует до трех часов в неделю умеренных упражнений для улучшения здоровья сердца.