Ученые: На дне океана находится устройство, издающее странные звуки

По мнению ученых, на дне Тихого океана находится устройство, издающее странные звуки. Эксперты неоднократно фиксировали загадочные сигналы, исходящие из морских глубин.

Домбровский Сергей

Согласно предположениям специалистов, на дне океана расположена установка искусственного происхождения, которая издает сигналы настолько мощные, что их фиксируют даже космические спутники. На данный момент ученые спорят о природе происхождения данного аппарата. Мнение экспертов по этому поводу расходятся. По одной версии, установку поставили на дно океана военные. Пока не известно зачем они сделали это и для каких целей используются странные сигналы.По второй версии, аппарат поставили на дно океана инопланетяне, которые таким образом передают с Земли сигналы своим товарищам. Оба предположения не доказаны, поэтому фактом является лишь наличие загадочных звуков, поступающих из морских глубин. На данный момент ученые пытаются определить, из-за чего и для какой цели появились эти сигналы.