Световой луч может показать потусторонний мир: Принцип существования четырехмерного измерения раскрыт

Мнения

Световой луч может показать потусторонний мир: Принцип существования четырехмерного измерения раскрыт

Как попасть в четырехмерное измерение.

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

Сюжеты :

Настасья Самбурская не удовлетворила фанатов своей попой и грязными ногами Евгений Плющенко представляет новое грандиозное ледовое шоу Учёные: Детокс диеты не работают, в отличие от этих правил Информатик из Бауманки продавал наркотики за биткоины Илья Яшин: Никита Михалков – кадровый голод российского телевидения Huawei начала тестировать Android Oreo Плющенко завершает «Щелкунчик» с впечатляющими итогами Учёный объяснил интуицию наличием «мозгового вайфая» Филипп Киркоров «по-королевски» хулиганит за рулём в Майями Учёные изобрели гаджет, который вылечит звон в ушах Британская травести-дива случайно порвала платье и оголилась на выступлении NASA опубликует все записи миссий Аполлон 60-70-х годов
| | Ученые: На дне океана находится устройство, издающее странные звуки

Ученые: На дне океана находится устройство, издающее странные звуки

Сегодня, 13:55
По мнению ученых, на дне Тихого океана находится устройство, издающее странные звуки. Эксперты неоднократно фиксировали загадочные сигналы, исходящие из морских глубин.

Ученые: На дне океана находится устройство, издающее странные звуки

 

Согласно предположениям специалистов, на дне океана расположена установка искусственного происхождения, которая издает сигналы настолько мощные, что их фиксируют даже космические спутники. На данный момент ученые спорят о природе происхождения данного аппарата. Мнение экспертов по этому поводу расходятся. По одной версии, установку поставили на дно океана военные. Пока не известно зачем они сделали это и для каких целей используются странные сигналы.

По второй версии, аппарат поставили на дно океана инопланетяне, которые таким образом передают с Земли сигналы своим товарищам. Оба предположения не доказаны, поэтому фактом является лишь наличие загадочных звуков, поступающих из морских глубин. На данный момент ученые пытаются определить, из-за чего и для какой цели появились эти сигналы.
Домбровский Сергей
Новости по теме
Ученые услышали «голос» Земли на дне океана
Ученые услышали «голос» Земли на дне океана

Ученым удалось зафиксировать низкочастотный гул на дне океана. Поначалу геодезисты принимали эти звуки за проявление сейсмической активности, но вскоре эту

Ученые: Странные сигналы из Галактики резко усилились
Ученые: Странные сигналы из Галактики резко усилились

Команда ученых из Калифорнийского университета в Беркли сообщила об усилении поступления странных сигналов из Галактики. Кроме того, данные сигналы теперь

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости