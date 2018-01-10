Световой луч может показать потусторонний мир: Принцип существования четырехмерного измерения раскрыт

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Световой луч может показать потусторонний мир: Принцип существования четырехмерного измерения раскрыт

Как попасть в четырехмерное измерение.

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | Ученые: Китайские «ведьмы» обладают альтруизмом

Ученые: Китайские «ведьмы» обладают альтруизмом

Сегодня, 01:30
Несмотря на стремительное технологическое развитие Китая, в деревнях многие местные жители до сих пор верят в сверхъестественные силы. По словам ученых, ведьмами чаще всего называют людей, неспособных договориться с окружающими.

Ученые: Китайские «ведьмы» обладают альтруизмом

 

По мнению специалистов, к таким гражданам относятся предвзято. Их подвергают социальной изоляции: не желают общаться, заводить семьи с родственниками подобных личностей, попросту избегают их. По заявлению ученых, ведьмы – это обыкновенные люди, они обладают альтруизмом и готовы прийти на выручку другим, если того требуют обстоятельства. Издавна жители нашей планеты выделяли из общества различных магов, обладающих сверхординарными способностями. Люди с опаской относились к таким индивидам. До сих пор некоторые верят в существование ведьм.

Ученые изучают причины возникновения ненависти граждан к магам в современном обществе. На сегодняшний день подавляющее большинство жителей Земли получают неплохое образование, могут читать, писать и считать. Эксперты хотят выяснить, почему до сих пор существуют суеверия.
Домбровский Сергей
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