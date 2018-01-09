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Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | Космонавт Сергей Рязанский рассказал о своем пребывании на МКС

Космонавт Сергей Рязанский рассказал о своем пребывании на МКС

Сегодня, 13:25
Космонавт из Российской Федерации Сергей Рязанский дал журналистам небольшое интервью, на котором рассказал об особенностях пребывания на МКС и о том, что любит кушать в космосе.

Космонавт Сергей Рязанский рассказал о своем пребывании на МКС

 

Сергей Рязанский - один из самых известных космонавтов из России. Он управляет экипажем космического корабля «Союз-ФГ». В средине прошлого месяца летчик-космонавт вернулся с продолжительной миссии на Международной космической станции, которая длилась почти 5 месяцев. Рязанский провел на МКС уже 305 дней за все время.

Представители СМИ поинтересовались об интересах Сергея. Одним из ключевых вопросов был о кулинарных предпочтениях мужчины. Как выяснилось, он любит творог. Кроме этого, Рязанский предпочитает в футболе московский «Спартак», любит фильм «Марсианин» и пользуется мессенджером WhatsApp.

Интересно было узнать о том, видел ли космонавт когда-нибудь НЛО. На это россиянин ответил, что не видел, хотя и сожалеет об этом. Сергей Рязанский поведал людям и о том, чем пахнет космос. По его словам, в открытом космическом пространстве преобладают запахи сварки и жженого метала.
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