Космонавт Сергей Рязанский рассказал о своем пребывании на МКС

Космонавт из Российской Федерации Сергей Рязанский дал журналистам небольшое интервью, на котором рассказал об особенностях пребывания на МКС и о том, что любит кушать в космосе.

Сергей Рязанский - один из самых известных космонавтов из России. Он управляет экипажем космического корабля «Союз-ФГ». В средине прошлого месяца летчик-космонавт вернулся с продолжительной миссии на Международной космической станции, которая длилась почти 5 месяцев. Рязанский провел на МКС уже 305 дней за все время.Представители СМИ поинтересовались об интересах Сергея. Одним из ключевых вопросов был о кулинарных предпочтениях мужчины. Как выяснилось, он любит творог. Кроме этого, Рязанский предпочитает в футболе московский «Спартак», любит фильм «Марсианин» и пользуется мессенджером WhatsApp.Интересно было узнать о том, видел ли космонавт когда-нибудь НЛО. На это россиянин ответил, что не видел, хотя и сожалеет об этом. Сергей Рязанский поведал людям и о том, чем пахнет космос. По его словам, в открытом космическом пространстве преобладают запахи сварки и жженого метала.