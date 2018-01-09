Световой луч может показать потусторонний мир: Принцип существования четырехмерного измерения раскрыт

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Световой луч может показать потусторонний мир: Принцип существования четырехмерного измерения раскрыт

Как попасть в четырехмерное измерение.

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | Уфологи обнаружили "секретные входы" на инопланетные базы в недрах Меркурия

Уфологи обнаружили "секретные входы" на инопланетные базы в недрах Меркурия

Сегодня, 13:20
Уважаемый среди уфологов Скотт Уоринг опубликовал информацию о том, что якобы обнаружил спрятанные секретные входы на базы инопланетян, которые долгие годы были спрятаны в недрах Меркурия.
 

Уфологи обнаружили "секретные входы" на инопланетные базы в недрах Меркурия

 

Поклонники псевдонауки на довольно неразборчивом фото смогли каким-то образом рассмотреть, что на первой планете от Солнца имеется ветвистая система кратеров. Центр некоторых из них уходит глубоко к недрам планеты, что происходит при естественном формировании. Однако верхняя часть отверстия остается открытой, потому у НЛО остается возможность спокойно влетать и вылетать со своей базы.
 
Уфологи уже давно показали себя, как довольно-таки упрямое сообщество, потому доказательства относительно невозможности подобной теории они не принимают и продолжают настаивать на том, что земные «космические» агентства, вроде NASA скрывают правду от человечества о существовании внеземных форм жизни, которые уже давно стремятся к контакту с землянами, но из-за противников этого в верхах власти, им приходится селиться на близлежащих планетах, вроде Меркурия.

Николай Офицеров
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