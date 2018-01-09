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Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | Ученые: Для защиты от жары растения используют электричество

Ученые: Для защиты от жары растения используют электричество

Вчера, 22:20
Российские ученые обнаружили, что растения могут собственными силами защищаться от жары. Для этого они используют электричество.

Ученые: Для защиты от жары растения используют электричество

 

Российские представители науки из Нижегородского государственного университета имени Лобачевского проводили исследования о влиянии температуры воздуха и солнечной активности на фотосинтез и общее состояние растений. Подопытными оказались культуры гороха.

Результаты экспериментов и научных исследований оказались впечатляющими. По мнению ученых, когда температура окружающей среды начинает превышать 30 градусов по Цельсию, растения начинают использовать свой защитный механизм. В их клетках появляется электрический потенциал, который способствует лучшему противостоянию листьев к солнечным лучам. Как известно, при больших температурах, у представителей флоры замедляется фотосинтез. Это происходит из-за наличия мелких электрических зарядов в структуре растения и способствует лучшему переносу жаркой погоды.

Такие результаты могут позволить ученым более глубоко изучить способность хозяйственных культур к высоким температурам. Также, это может помочь создать методы по улучшению урожая в сухие и жаркие сезоны.
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