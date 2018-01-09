Ученые: Для защиты от жары растения используют электричество

Российские ученые обнаружили, что растения могут собственными силами защищаться от жары. Для этого они используют электричество.

Российские представители науки из Нижегородского государственного университета имени Лобачевского проводили исследования о влиянии температуры воздуха и солнечной активности на фотосинтез и общее состояние растений. Подопытными оказались культуры гороха.Результаты экспериментов и научных исследований оказались впечатляющими. По мнению ученых, когда температура окружающей среды начинает превышать 30 градусов по Цельсию, растения начинают использовать свой защитный механизм. В их клетках появляется электрический потенциал, который способствует лучшему противостоянию листьев к солнечным лучам. Как известно, при больших температурах, у представителей флоры замедляется фотосинтез. Это происходит из-за наличия мелких электрических зарядов в структуре растения и способствует лучшему переносу жаркой погоды.Такие результаты могут позволить ученым более глубоко изучить способность хозяйственных культур к высоким температурам. Также, это может помочь создать методы по улучшению урожая в сухие и жаркие сезоны.