Световой луч может показать потусторонний мир: Принцип существования четырехмерного измерения раскрыт

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Световой луч может показать потусторонний мир: Принцип существования четырехмерного измерения раскрыт

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Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | Пользователи сети приняли за НЛО обычное облако на Эльбрусе

Пользователи сети приняли за НЛО обычное облако на Эльбрусе

Сегодня, 11:25
Видеозапись, на которой крупным планом запечатлен НЛО, появилась на просторах социальных сетей. Неизвестный опубликовал видео объекта на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии. Соответствующий ролик был размещен на просторах Instagram.
 

Пользователи сети приняли за НЛО обычное облако на Эльбрусе

 

Очевидцы начали обсуждать на просторах комментариев, что корабль инопланетных форм жизни, на самом деле, является плодом бурной фантазии авторов ролика, ведь это лишь обычное облако.
 
Уфологам, однако, так не кажется, а потому они начали утверждать, что на видео однозначно запечатлен инопланетный корабль, а все те, кто пытаются переубедить общественность в обратном, являются не более чем скептиками, которые везде пытаются отыскать подвох.
 
Позже между пользователями разгорелась настоящая словесная баталия. Жители Кабардино-Балкарии спорят о том, что же они могли увидеть в небе. В результате они сошлись во мнении, что это скорее всего было облако или же чей-то весьма удачный видеомонтаж.

Николай Офицеров
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