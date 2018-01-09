Пользователи сети приняли за НЛО обычное облако на Эльбрусе

Пользователи сети приняли за НЛО обычное облако на ЭльбрусеСегодня, 11:25
В Кабардино-Балкарии состоится праздник девственности. Мероприятие пройдет 23 сентября у подножья горы Эльбрус в поселке Тегенекли.
В небе над Майами местные жители засняли на видео необычное явление. Многие приняли его за НЛО и испугались, после чего сразу же распространили свои записи в
На днях на просторах видеохостинга YouTube один из его пользователей опубликовал небольшой ролик, на котором запечатлен неопознанный летающий объект,