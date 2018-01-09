Пользователи сети приняли за НЛО обычное облако на Эльбрусе

Видеозапись, на которой крупным планом запечатлен НЛО, появилась на просторах социальных сетей. Неизвестный опубликовал видео объекта на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии. Соответствующий ролик был размещен на просторах Instagram.

О чевидцы начали обсуждать на просторах комментариев, что корабль инопланетных форм жизни, на самом деле, является плодом бурной фантазии авторов ролика, ведь это лишь обычное облако.

Уфологам, однако, так не кажется, а потому они начали утверждать, что на видео однозначно запечатлен инопланетный корабль, а все те, кто пытаются переубедить общественность в обратном, являются не более чем скептиками, которые везде пытаются отыскать подвох.

Позже между пользователями разгорелась настоящая словесная баталия. Жители Кабардино-Балкарии спорят о том, что же они могли увидеть в небе. В результате они сошлись во мнении, что это скорее всего было облако или же чей-то весьма удачный видеомонтаж.

Николай Офицеров