Космонавт из Японии прибавил в росте на 9 см, пребывая на МКС

Во время очередного медобследования на МКС, японский космонавт обнаружил сильное повышение своего роста на 9 сантиметров.

Норисигэ Канаи - один из трех участников космической миссии на МКС. Команда с японцем прилетела на станцию еще 19 декабря прошлого года.Недавно Канаи заметил, что сильно прибавил в росте. После очередного медицинского обследования он узнал, что стал выше на 9 сантиметров. Об этом космонавт заявил на страничке в социальной сети.Практически, ему удалось вырасти на столько, всего за три недели пребывания в космосе. При этом, японец не очень рад такому изменению. Он переживает, что не сможет поместиться в сидение космического шаттла, на котором прилетел.Ученые рассказали, что во время того, как человек находится в пространстве без гравитации, он может стать выше на один или два сантиметра.Японский космонавт прилетел на космическую станцию с представителями России и США. Им приходится выполнять работу с грузовыми кораблями. Космонавтов ждет научный эксперимент, перед тем как они отправятся домой.