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Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

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Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | Космонавт из Японии прибавил в росте на 9 см, пребывая на МКС

Космонавт из Японии прибавил в росте на 9 см, пребывая на МКС

Сегодня, 10:50
Во время очередного медобследования на МКС, японский космонавт обнаружил сильное повышение своего роста на 9 сантиметров.

Космонавт из Японии прибавил в росте на 9 см, пребывая на МКС

 

Норисигэ Канаи - один из трех участников космической миссии на МКС. Команда с японцем прилетела на станцию еще 19 декабря прошлого года.

Недавно Канаи заметил, что сильно прибавил в росте. После очередного медицинского обследования он узнал, что стал выше на 9 сантиметров. Об этом космонавт заявил на страничке в социальной сети.

Практически, ему удалось вырасти на столько, всего за три недели пребывания в космосе. При этом, японец не очень рад такому изменению. Он переживает, что не сможет поместиться в сидение космического шаттла, на котором прилетел.

Ученые рассказали, что во время того, как человек находится в пространстве без гравитации, он может стать выше на один или два сантиметра.

Японский космонавт прилетел на космическую станцию с представителями России и США. Им приходится выполнять работу с грузовыми кораблями. Космонавтов ждет научный эксперимент, перед тем как они отправятся домой.
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