Жители Калифорнии сняли на видео рождение новых НЛО

В Калифорнии местные жители стали свидетелями необычного явления, когда из одного НЛО появляется три маленьких. Очевидцы посчитали, что шокирующий инцидент является рождением новых инопланетных объектов.

Светлана Славянская

Жители Калифорнии смогли снять на видеокамеру, как высоко в небе из одного большого белого светящегося НЛО появляются три новых маленьких ярких объектов. Отснятый материал был загружен на канал YouTube. Шокирующие очевидцы не смогли найти логического объяснение происходящему и посчитали, что именно так родились новые необычные небесные явления.Американские уфологи занялись изучением странных плазмоидов. Ранее подобные орбы можно было зафиксировать только на фотографиях, однако теперь они стали видны для человеческого глаза.