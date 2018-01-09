Световой луч может показать потусторонний мир: Принцип существования четырехмерного измерения раскрыт

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Световой луч может показать потусторонний мир: Принцип существования четырехмерного измерения раскрыт

Как попасть в четырехмерное измерение.

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | Уфологи нашли НЛО-осьминога в долине Марафона на Марсе

Уфологи нашли НЛО-осьминога в долине Марафона на Марсе

Сегодня, 10:43
Изучая снимки с поверхности Марса, уфологи заметили странное образование в виде осьминога в районе долины Марафона на Красной планете. По заверениям специалистов, данным объектом может быть инопланетный корабль.

Уфологи нашли НЛО-осьминога в долине Марафона на Марсе

 

Среди уфологов, обнаруживших данный неопознанный объект на Марсе, числится также и скандально известный исследователь явлений внеземной природы Скотт Уоринг. По заявлению Скотта, найденный объект может оказаться инопланетным буром, который в таком случае подтвердил бы теорию нахождения марсианской цивилизации, обитающей в подземных системах тоннелей и глубинных городах, скрытых с поверхности Красной планеты. В очередной раз на заявления уфолога никак не отреагировали представители американского космического агентства NASA, привыкшие к подобного рода предположениям.

Уфологи нашли НЛО-осьминога в долине Марафона на Марсе

 

Также Уоринг отмечает, что найденная конструкция выглядит повреждённой, что могло стать причиной ее заброшенности. Большинство пользователей Сети сошлись во мнении, что находка является лишь грудой камней.
Александр Вест
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