Уфологи нашли НЛО-осьминога в долине Марафона на Марсе

Среди уфологов, обнаруживших данный неопознанный объект на Марсе, числится также и скандально известный исследователь явлений внеземной природы Скотт Уоринг. По заявлению Скотта, найденный объект может оказаться инопланетным буром, который в таком случае подтвердил бы теорию нахождения марсианской цивилизации, обитающей в подземных системах тоннелей и глубинных городах, скрытых с поверхности Красной планеты. В очередной раз на заявления уфолога никак не отреагировали представители американского космического агентства NASA, привыкшие к подобного рода предположениям.
Также Уоринг отмечает, что найденная конструкция выглядит повреждённой, что могло стать причиной ее заброшенности. Большинство пользователей Сети сошлись во мнении, что находка является лишь грудой камней.