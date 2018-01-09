Уфологи нашли НЛО-осьминога в долине Марафона на Марсе

Изучая снимки с поверхности Марса, уфологи заметили странное образование в виде осьминога в районе долины Марафона на Красной планете. По заверениям специалистов, данным объектом может быть инопланетный корабль.

Среди уфологов, обнаруживших данный неопознанный объект на Марсе, числится также и скандально известный исследователь явлений внеземной природы Скотт Уоринг. По заявлению Скотта, найденный объект может оказаться инопланетным буром, который в таком случае подтвердил бы теорию нахождения марсианской цивилизации, обитающей в подземных системах тоннелей и глубинных городах, скрытых с поверхности Красной планеты. В очередной раз на заявления уфолога никак не отреагировали представители американского космического агентства NASA, привыкшие к подобного рода предположениям.

Александр Вест

Также Уоринг отмечает, что найденная конструкция выглядит повреждённой, что могло стать причиной ее заброшенности. Большинство пользователей Сети сошлись во мнении, что находка является лишь грудой камней.