Световой луч может показать потусторонний мир: Принцип существования четырехмерного измерения раскрыт

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Световой луч может показать потусторонний мир: Принцип существования четырехмерного измерения раскрыт

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Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

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Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | На территории Аляски приземлился НЛО: Инопланетный корабль забрал гуманоида с Земли

На территории Аляски приземлился НЛО: Инопланетный корабль забрал гуманоида с Земли

Сегодня, 10:45
Видеоролик о прибытии инопланетян взбудоражил пользователей Сети.

На территории Аляски приземлился НЛО: Инопланетный корабль забрал гуманоида с Земли

 

Миллионы подписчиков YouTube обсуждают опубликованную на канале видеозапись, на которой 3 января этого года было зафиксировано долгожданное для всех уфологов событие - приземление космического корабля инопланетян.

На записи видно, как к зависшей на небольшой высоте над землей «летающей тарелке» приближается некое существо, которое вскарабкавшись по подобию лестницы в космический корабль, скрывается в нем, после чего летательный аппарат взмывает над деревьями и скрывается в небе.

На территории Аляски приземлился НЛО: Инопланетный корабль забрал гуманоида с Земли

 

Бурное обсуждение раскололо пользователей на два лагеря, и большинство из них склонны верить, что это видеомонтаж с целью очередной провокации - очень уж сомнительным представляется и сам ролик, и странный выбор гуманоидов - начать изучение нашей планеты с самых ненаселенных и пустынных мест. К тому же, запись, как это часто бывает с фото и роликами подобного плана, не отличается высоким качеством, что обычно бывает при сильном приближении, когда в угоду желанию рассмотреть происходящее с более близкого расстояния, теряется возможность четко видеть картинку, так как она попросту размывается.

Кстати, уфологи буквально в конце прошлого года заявляли об очередной сенсации, когда их коллега обнаружил в Солнечной системе НЛО исполинских размеров. Он представляет собой невероятно огромный диск, диаметром порядка 164 тысяч километров (что в 4 раза больше Земли), на поверхности которого обнаружился еще и загадочный шестигранник. Ученые предполагают, что у этого предмета есть определенное функциональное назначение - возможно он является специальной капсулой, в которой пришельцы летают на небольшие (по их меркам) расстояния.

На территории Аляски приземлился НЛО: Инопланетный корабль забрал гуманоида с Земли

 

Скептики поспешили заметить, что это снова выдумки, потому что невозможно было бы не заметить настолько огромный объект, производя регулярные наблюдения из космических лабораторий с Земли, к тому же постоянное отслеживание жизнедеятельности Солнца обязывает делать снимки, на которых тоже «засветился» бы столь крупный объект (а ведь он даже больше мифической планеты Нибиру). На основании всего этого, очередную «сенсацию» признали подделкой, созданной в графическом редакторе компьютера, как и множество других, ей подобных.
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