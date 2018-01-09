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Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

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Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | Первый россиянин может высадиться на Луне в 2031 году

Первый россиянин может высадиться на Луне в 2031 году

Сегодня, 10:15
В ряде средств массовой информации были обнародованы данные о том, что в ракетно-космической корпорации под названием «Энергия» было сформировано новое подразделение, отвечающее за доставку российских космонавтов на Луну.

Первый россиянин может высадиться на Луне в 2031 году

 

По предварительной информации, космонавт, представляющий Российскую Федерацию, сможет побывать на спутнике Земли уже в 2031 году. Новый отдел в «Энергии» возглавит Владимир Солнцев. Специалисты нового подразделения также займутся разработкой международных проектов, направленных на организацию различных миссий на Луну. В рамках подготовительных процедур уже к 2020-м годам планируется тестирование современного лунохода. В первую очередь все усилия специалистов будут направлены на доработку и совершенствование различных средств для перемещения астронавтов, а также на разработку передового переходного шлюза под названием Deep Space Gateway.

Разработка проектов, направленных на «лунные» миссии, будет проводиться совместно со специалистами американского космического агентства NASA.
Александр Вест
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