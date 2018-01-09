Первый россиянин может высадиться на Луне в 2031 году

В ряде средств массовой информации были обнародованы данные о том, что в ракетно-космической корпорации под названием «Энергия» было сформировано новое подразделение, отвечающее за доставку российских космонавтов на Луну.

Александр Вест

По предварительной информации, космонавт, представляющий Российскую Федерацию, сможет побывать на спутнике Земли уже в 2031 году. Новый отдел в «Энергии» возглавит Владимир Солнцев. Специалисты нового подразделения также займутся разработкой международных проектов, направленных на организацию различных миссий на Луну. В рамках подготовительных процедур уже к 2020-м годам планируется тестирование современного лунохода. В первую очередь все усилия специалистов будут направлены на доработку и совершенствование различных средств для перемещения астронавтов, а также на разработку передового переходного шлюза под названием Deep Space Gateway.Разработка проектов, направленных на «лунные» миссии, будет проводиться совместно со специалистами американского космического агентства NASA.