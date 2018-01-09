Первый россиянин может высадиться на Луне в 2031 году

По предварительной информации, космонавт, представляющий Российскую Федерацию, сможет побывать на спутнике Земли уже в 2031 году. Новый отдел в «Энергии» возглавит Владимир Солнцев. Специалисты нового подразделения также займутся разработкой международных проектов, направленных на организацию различных миссий на Луну. В рамках подготовительных процедур уже к 2020-м годам планируется тестирование современного лунохода. В первую очередь все усилия специалистов будут направлены на доработку и совершенствование различных средств для перемещения астронавтов, а также на разработку передового переходного шлюза под названием Deep Space Gateway.
Разработка проектов, направленных на «лунные» миссии, будет проводиться совместно со специалистами американского космического агентства NASA.