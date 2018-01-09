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Как попасть в четырехмерное измерение.

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | В Сети появилось видео приземления инопланетян на Аляску

В Сети появилось видео приземления инопланетян на Аляску

Сегодня, 09:15
В сети YouТube появились шокирующие кадры пришельцев, которые доказывают, что жители иных планет все-таки прибыли на Землю и приземлились на Аляске. Загадочное видео собрало миллионы комментариев от взволнованных пользователей.

В Сети появилось видео приземления инопланетян на Аляску

 

Сообщается, что 3 января 2018 года очевидцам на Аляске удалось зафиксировать на камеру маленькую инопланетную посадочную площадку, где высадились пришельцы. Видеоролик, который разместили на YouТube-канале, смог зафиксировать пришельца, которых ходит недалеко от своего космического аппарата.


Однако не все интернет-пользователи полностью согласиться с тем, что видео не является монтажом или провокацией. Многие предположили, что подобного произойти не могло и на Аляску не нападали инопланетные гуманоиды. Видеокадры сейчас изучают американские и румынские уфологи.
Светлана Славянская
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