В Сети появилось видео приземления инопланетян на Аляску

В сети YouТube появились шокирующие кадры пришельцев, которые доказывают, что жители иных планет все-таки прибыли на Землю и приземлились на Аляске. Загадочное видео собрало миллионы комментариев от взволнованных пользователей.

Светлана Славянская

Сообщается, что 3 января 2018 года очевидцам на Аляске удалось зафиксировать на камеру маленькую инопланетную посадочную площадку, где высадились пришельцы. Видеоролик, который разместили на YouТube-канале, смог зафиксировать пришельца, которых ходит недалеко от своего космического аппарата.Однако не все интернет-пользователи полностью согласиться с тем, что видео не является монтажом или провокацией. Многие предположили, что подобного произойти не могло и на Аляску не нападали инопланетные гуманоиды. Видеокадры сейчас изучают американские и румынские уфологи.