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| | Ученые вычислили характеристики зрачка Ока Саурона

Ученые вычислили характеристики зрачка Ока Саурона

Сегодня, 09:16
Обучающиеся в университете Лестера студенты четвертого курса смогли установить точный размер зрачка у Всевидящего Ока Саурона. Молодых людей заинтересовало, каким образом, с научной точки зрения, данный глаз на верху башни мог рассмотреть Фродо у Роковой горы.
 

Ученые вычислили характеристики зрачка Ока Саурона

 

В третьей части классической фэнтезийной трилогии «Властелин колец» вместе со своим товарищем Сэмом двое хоббитов достигают Ородруина вулкана, в жерле которого Фродо должен уничтожить Кольцо Всевластия. Именно там его и замечает Око Саурона.
 
Так как у зрачка вытянутая форма, то в расчетах исследовательская группа рассматривала так называемое явление дифракции на одиночной щели. Дабы сполна оценить, при какой ширина зрачка Око сможет четко видеть Фродо, ученые решили использовать критерий Рэлея, в котором задается минимальный угол и две дифракционные картины.
 
Согласно критерию, угол должен быть прямо пропорционален длине волны падающего света, а также обратно пропорционален ширине щели. Значение угла исследователи оценили, учитывая рост Фродо (чуть больше метра) и высоту, на которой располагалось само Око (полтора километра), а также учитывая расстояние от Барад-дура до Ородруина (более 48 километров).
 
Длина волны, которую имеет возможность воспринимать Око, физики приняли равной 555 нанометрам, что точно соответствует свету, к которому наиболее чувствителен глаз человека.
 
Подставив все значения в формулу критерия Рэлея, ученые и смогли получить минимальную ширину зрачка Ока Саурона, равную 3,8 сантиметрам, что приблизительно в 26 раз больше, чем, к примеру, у кошки.

Николай Офицеров
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