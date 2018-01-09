Ученые вычислили характеристики зрачка Ока Саурона

Обучающиеся в университете Лестера студенты четвертого курса смогли установить точный размер зрачка у Всевидящего Ока Саурона. Молодых людей заинтересовало, каким образом, с научной точки зрения, данный глаз на верху башни мог рассмотреть Фродо у Роковой горы.

В третьей части классической фэнтезийной трилогии «Властелин колец» вместе со своим товарищем Сэмом двое хоббитов достигают Ородруина вулкана, в жерле которого Фродо должен уничтожить Кольцо Всевластия. Именно там его и замечает Око Саурона.

Так как у зрачка вытянутая форма, то в расчетах исследовательская группа рассматривала так называемое явление дифракции на одиночной щели. Дабы сполна оценить, при какой ширина зрачка Око сможет четко видеть Фродо, ученые решили использовать критерий Рэлея, в котором задается минимальный угол и две дифракционные картины.

Согласно критерию, угол должен быть прямо пропорционален длине волны падающего света, а также обратно пропорционален ширине щели. Значение угла исследователи оценили, учитывая рост Фродо (чуть больше метра) и высоту, на которой располагалось само Око (полтора километра), а также учитывая расстояние от Барад-дура до Ородруина (более 48 километров).

Длина волны, которую имеет возможность воспринимать Око, физики приняли равной 555 нанометрам, что точно соответствует свету, к которому наиболее чувствителен глаз человека.

Подставив все значения в формулу критерия Рэлея, ученые и смогли получить минимальную ширину зрачка Ока Саурона, равную 3,8 сантиметрам, что приблизительно в 26 раз больше, чем, к примеру, у кошки.

Николай Офицеров